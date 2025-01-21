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美擬對墨西哥徵收25%關稅 德媒：德汽車產業恐受創

2025/1/21 18:12
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（中央社記者顏若瑾柏林21日專電）美國總統川普宣布預計對墨西哥進口商品徵收25%關稅，此舉將使德國汽車產業再次受創。墨西哥是德國汽車企業在拉丁美洲重要的生產基地，2023年德國車企在墨西哥生產約70萬輛汽車，其中有一半出口到美國。

川普（Donald Trump）宣布預計在2月1日對美國主要貿易夥伴加拿大和墨西哥徵收25%關稅，以遏阻邊境的非法移民與毒品問題。

德國公共廣播聯盟（ARD）指出，此舉將連帶影響德國汽車產業，因為許多德國車企都在墨西哥設有工廠。汽車、汽車配件與電腦等是墨西哥重要的出口產品，並且有80%的出口貨物運往美國。2023年墨西哥超越中國成為美國最大進口國。

2月起，這些產品可能將被徵收25%關稅。德國汽車工業協會（VDA）主席穆勒（Hildegard Müller）日前表示，「墨西哥對德國汽車工業來說是一個非常重要的地區，德國汽車公司在那裡有工廠，去年產量創下71萬6000輛的新紀錄」，「我們現在正在密切關注這種共同區域的優勢是否會被保留下來」。

穆勒指出，「關稅會導致通貨膨脹，而這是未來美國總統一直想要避免的」。她建議，先觀望實際情況，再對可能影響的經濟區塊與相應後果進行資源分配。

墨西哥國立自治大學研究北美地區的政治學者克魯斯（Estefania Cruz）對德國公廣聯盟表示，北美汽車行業是墨西哥、美國和加拿大之間經濟合作的成功案例，如果對這區塊徵收關稅，結果將是災難性的。他認為，對原料和日用品徵收關稅較符合現實。

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近年，拉丁美洲國家來自中國的進口量大幅增加，克魯斯認為，這對墨西哥來說是一個機會，墨西哥嘗試占據中國與美國在貿易戰中出現的空間缺口。克魯斯以半導體產業為例指出，墨西哥正在嘗試致力生產半導體，「墨西哥可以向美國提供幫助，以減少美國對關鍵零件的依賴」。

去年10月上任的墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）加強打擊毒品走私，毒品緝獲量大幅增加，被逮捕的暴力犯罪者也增多，並且提出經濟投資計畫，希望將墨西哥推向十大經濟強國。（編輯：田瑞華）1140121

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