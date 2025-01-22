川普最快2/1對中國加稅10% 關稅大刀將揮向歐盟

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國總統川普今天承諾將對歐洲聯盟（EU）課徵關稅，並補充說最快將於2月1日對中國進口商品徵收10%關稅。

法新社報導，川普於宣誓就職隔天在白宮對記者說，必須糾正歐盟與美國的貿易逆差，同時再次就類鴉片止痛劑「 芬太尼 芬太尼 小百科 芬太尼是一種強效類鴉片止痛劑，藥效迅速而作用時間極短，效力比嗎啡高50至100倍。然而，近年來這種合成鴉片類藥物使用過量率飆升，美國每天有超過200人死於與芬太尼等合成類鴉片相關的過量用藥，每年約有11萬2000人死於施用毒品過量，其中多數是因芬太尼。美國司法部已於2017年11月宣布禁止一切類似芬太尼藥物。 看更多 關閉 」（Fentanyl）走私問題將矛頭對準北京。

川普談到歐盟時說道：「他們對待我們的方式非常、非常惡劣，所以他們將面臨關稅。若不這樣，就得不到公平。」

川普昨天表示，歐盟進口的美國商品不夠多，他將透過徵收關稅或敦促歐盟購買更多原油和天然氣來「糾正問題」。

川普今天再提關稅一事，揚言要對中國商品徵收10%關稅，稱這是「基於芬太尼正從中國流入墨西哥和加拿大的這項事實」。

記者詢問川普最快將從何時開始徵收這些關稅時，川普說，「我們考慮可能會在2月1日這一天」。

川普先前表示，他可能在同一天對加拿大和墨西哥徵收25%關稅，因為它們未能阻止非法移民和芬太尼流入美國。

根據官方貿易數據，墨西哥、加拿大和中國是美國進口商品的主要來源。

川普昨天矢言要立即開始徹底改革美國貿易制度，承諾「對外國加徵關稅與課稅，讓我們的公民變得富裕」。

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他簽署了一項命令，指示各機構調查一連串貿易問題，包括赤字、不公平貿易行為和貨幣操縱等。

相關調查工作有可能是為進一步課稅來鋪路。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1140122