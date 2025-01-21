川普就職演說對中國態度溫和 但多項行政命令都涉中

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（中央社台北21日電）川普正式重返白宮，美中關係令人關注。川普的就職演說對中國態度溫和，只在談到要奪回巴拿馬運河時提到中國，但他簽署多項行政命令時都提到中國，包括暫緩TikTok禁令的同時，警告若中國拒絕讓美國獲得TikTok一半股份，會被大幅徵稅。

綜合華爾街日報、英國金融時報及香港南華早報今天報導，川普在其就職演說中，對中國輕描淡寫，他提到要重奪巴拿馬運河時提到中國，說「中國正營運巴拿馬運河。我們沒有將運河給予中國，我們是給予巴拿馬，我們將會取回運河。」

川普上任首天沒有立即對中國加徵關稅，但他簽署的一些行政命令時都提到中國。

川普簽署行政命令對短影音應用程式TikTok的禁令延後75天實施，但他同時指出，如果TikTok要繼續運營，美國應該有權獲得TikTok的一半股份；如果中國拒絕達成協議，他「肯定」可以對中國徵收關稅。

他表示，關稅可能高達100%，「最終（北京）會批准，因為我們將對中國徵收關稅。我並不是說我會這樣做，而是當然可以這樣做。」

此外，川普簽署行政命令退出「巴黎氣候協定」（Paris climate accord）時，指中國造成污染卻不受到懲罰，他不會犧牲美國經濟。川普簽署行政命令退出世界衛生組織（WHO），他表示，中國沒有根據其人口數目向世衛繳納應有的金額。

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川普還威脅要對中國、俄羅斯和巴西等金磚國家採取行動，但未有具體說明。

川普在就職演說中矢言，將對其他國家徵收關稅並課稅，但沒有提及針對中國。川普在演說中也提到，2029年1月他卸任前美國將送人上火星，這可能會加劇美中兩國的太空競賽。（編輯：陳鎧妤/張淑伶）1140121