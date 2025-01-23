川普盼終結俄烏戰爭 俄對關稅威脅恐置若罔聞

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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國總統川普今天揚言，若無法達成終結烏克蘭戰爭的協議，他將對俄羅斯祭出高額新關稅和制裁。然而，克里姆林宮可能對川普這番警告置若罔聞。

綜合美聯社和路透社報導，美國已禁止進口幾乎所有俄羅斯產品，且俄國自3年前全面入侵烏克蘭以來，已遭受美國和歐洲多項制裁。

川普今天在他的社群網站「真實社群」（Truth Social）向俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）喊話「立刻達成協議，停止這場荒謬的戰爭」，還說蒲亭若拒絕透過談判結束近3年的衝突，他可能會對俄羅斯實施制裁。

川普說自己無意傷害俄羅斯，與蒲亭關係也良好。但他警告說，倘若無法儘快結束這場戰爭，俄羅斯將遭受懲罰。

他說：「如果我們不儘快達成協議，我別無選擇，只能對俄羅斯出口到美國的所有商品祭出高額的稅、關稅和制裁，其他參與國也別想逃。」

川普一直對拜登政府向烏克蘭提供數十億美元的武器和其他防衛物資抱持懷疑態度，他經常談到希望結束俄烏戰爭，並在競選過程中表示，他有辦法在上任24小時內結束這場衝突，但這並未成真。

報導指出，川普這類威脅問題在於，除了少量肥料、動物飼料、錫等無機物質和機械外，俄羅斯目前出口至美且能被課關稅的商品很少。原油曾是俄羅斯對美國最大宗出口產品，但自2023年起，美國就已不再進口俄油。

根據美國政府統計數據，2024年，美國從俄羅斯進口商品的總額為28億美元，僅占美國進口額很小一部分，且較2023年的45億美元和2022年的144億美元下滑不少。

此外，俄羅斯已是世界上受制裁最重的國家之一，其中許多與2022年2月全面侵烏有關，且是在拜登總統任內實施的。有些制裁行動早在拜登上任之前就實施，包括在川普的第一個任期內，另外有些則可追溯到俄羅斯2014年併吞烏克蘭克里米亞半島（Crimean Peninsula）期間。

川普並未在貼文中點名哪些國家是參與國，也沒有具體說明參與國的定義，不過最常被指控在烏克蘭戰爭中支持俄羅斯的伊朗和北韓等國，目前遭受的美國制裁甚至更多。

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俄羅斯駐聯合國副大使紀柏梁（Dmitry Polyanskiy）說，莫斯科當局必須看看，在川普心目中，終結烏克蘭戰爭的「協議」到底意味著什麼。

紀柏梁說：「這不僅僅是結束戰爭的問題。首要的是解決烏克蘭危機的根本原因。」（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1140123