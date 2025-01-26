加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
川普2.0
美中關係
新聞專題
美中關係1/16
首頁 / 國際

美中貿易戰前 川普盤算大協商

2025/1/26 08:39（1/26 08:58 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為川普（左）與中國國家主席習近平（右）2019年6月在日本大阪舉行的G20峰會上會面。（路透社）
圖為川普（左）與中國國家主席習近平（右）2019年6月在日本大阪舉行的G20峰會上會面。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖漢原紐約25日專電）全球兩大經濟體在美國總統川普重返白宮後，正式進入第2輪硬仗。川普暫未對中國祭出高關稅，也對TikTok釋出短期善意，中國國家主席習近平預料以擴大生產出口、人民幣貶值等手段因應，預料雙方仍將進入協商。

美國前總統拜登（Joe Biden）卸任前指中國永遠無法在經濟、科技競爭超越美國，並快速提出限制人工智慧晶片出口分級，中、俄車用軟體等禁令，試圖為卸任後的美中經濟競爭設下美方護欄。

由於禁令需要諮詢期，川普（Donald Trump）入主白宮可依新國安與經貿團隊的政策，重新規劃對中戰略，一場硬戰後，關稅壁壘與相關貨幣匯率、公債變動與兩國生產力、科技發展等，仍是美中貿易戰核心焦點，台灣與亞太國家也受影響。

美國政權於2025年和平移轉，經濟趨向穩定，去年12月新增非農就業人數與失業率都較預期表現佳。但預期川普對全球發起關稅戰，美國通膨隱隱再起，去年12月消費者物價指數（CPI）年增2.9%，較11月的2.7%略增，連續3個月增加。

在房地產地方債務陰影下，中國全力投入製造業拉抬成長，在現有關稅挑戰下，2024年創紀錄近兆美元貿易順差，全球都感到壓力。北京因應更高關稅的手段包括，降低幣值、提高產能與出口、製造基地移轉及提出相應高進口關稅。

拜登政府延續川普上一任對中關稅，美中貿易逆差額已見減少，2023年為7734億美元，較2022年減少約20%，相同趨勢延續至2024年中，川普提出更高關稅效應催化，業者開始增加中國出貨，期間墨西哥已成為美國最大進口國，美中對峙形勢更顯複雜。

過去幾年美國貿易逆差額持續增加，川普首任關稅政策已改變全球供應鏈，美國面臨的挑戰藏在細節裡，這是川普2.0將關稅砲口對準鄰國墨西哥與加拿大的主因。

紐約時報（New York Times）報導，中國的貿易順差有1/3來自美國。美國的貿易逆差有1/3來自中國。顯示美國欲減少赤字，當中2/3得瞄準其他國家，僅針對中國未必有效；中國欲維繫當前順差水準，當中2/3也需放眼美國之外的市場，雙方面臨的挑戰未必全然掛鉤。

不過，中國議題僅是川普擘劃美國經濟與軍事政策的一部分，他有更大的藍圖。

麥金里（William McKinley）是1897年上任的第25位美國總統，任內美西戰爭獲勝，領土與勢力範圍擴張至夏威夷、關島、波多黎各與菲律賓；麥金里對歐洲輸美貨品大幅提高關稅，期間美國工業化快速進展，取代歐陸成為強權。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

川普是麥金里的領土擴張與高關稅政策信徒，如何控制格陵蘭與巴拿馬運河成為焦點。

財經內閣中，白宮經濟顧問委員會（Council of Economic Advisers）主席米蘭（Stephen Miran）也是高關稅倡議者，候任商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）與財政部長班森特（Scott Bessent）深知關稅僅是談判籌碼，川普未在上任首日宣布大幅提高關稅，未來將視雙方互動，決定如何拿捏對中國關稅手段。（編輯：周永捷）1140126

#TikTok
#中國
#川普
#美中貿易戰
#紐約時報
#習近平
#白宮
#美國
#關稅
#盧特尼克
#班森特
延伸閱讀
川普稱有信心與中國達成協議 防止台灣遭到入侵[影]寧可不必加中國關稅 川普暗示也許貿易戰可免川普最快2/1對中國加稅10% 關稅大刀將揮向歐盟
川普
北加州台灣同鄉會年會 賴總統盼僑胞助台美合作向前美新防長走馬上任 矢言與盟友合作阻中國侵略印太
麥金里
川普政府公告 墨西哥灣正式改名美國灣
美中關係
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
川普稱寧願不對中國加關稅 北京重申合作互利共贏
17
更多編輯台推薦新聞：