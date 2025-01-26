美中貿易戰前 川普盤算大協商

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（中央社記者廖漢原紐約25日專電）全球兩大經濟體在美國總統川普重返白宮後，正式進入第2輪硬仗。川普暫未對中國祭出高關稅，也對TikTok釋出短期善意，中國國家主席習近平預料以擴大生產出口、人民幣貶值等手段因應，預料雙方仍將進入協商。

美國前總統拜登（Joe Biden）卸任前指中國永遠無法在經濟、科技競爭超越美國，並快速提出限制人工智慧晶片出口分級，中、俄車用軟體等禁令，試圖為卸任後的美中經濟競爭設下美方護欄。

由於禁令需要諮詢期，川普（Donald Trump）入主白宮可依新國安與經貿團隊的政策，重新規劃對中戰略，一場硬戰後，關稅壁壘與相關貨幣匯率、公債變動與兩國生產力、科技發展等，仍是美中貿易戰核心焦點，台灣與亞太國家也受影響。

美國政權於2025年和平移轉，經濟趨向穩定，去年12月新增非農就業人數與失業率都較預期表現佳。但預期川普對全球發起關稅戰，美國通膨隱隱再起，去年12月消費者物價指數（CPI）年增2.9%，較11月的2.7%略增，連續3個月增加。

在房地產地方債務陰影下，中國全力投入製造業拉抬成長，在現有關稅挑戰下，2024年創紀錄近兆美元貿易順差，全球都感到壓力。北京因應更高關稅的手段包括，降低幣值、提高產能與出口、製造基地移轉及提出相應高進口關稅。

拜登政府延續川普上一任對中關稅，美中貿易逆差額已見減少，2023年為7734億美元，較2022年減少約20%，相同趨勢延續至2024年中，川普提出更高關稅效應催化，業者開始增加中國出貨，期間墨西哥已成為美國最大進口國，美中對峙形勢更顯複雜。

過去幾年美國貿易逆差額持續增加，川普首任關稅政策已改變全球供應鏈，美國面臨的挑戰藏在細節裡，這是川普2.0將關稅砲口對準鄰國墨西哥與加拿大的主因。

紐約時報（New York Times）報導，中國的貿易順差有1/3來自美國。美國的貿易逆差有1/3來自中國。顯示美國欲減少赤字，當中2/3得瞄準其他國家，僅針對中國未必有效；中國欲維繫當前順差水準，當中2/3也需放眼美國之外的市場，雙方面臨的挑戰未必全然掛鉤。

不過，中國議題僅是川普擘劃美國經濟與軍事政策的一部分，他有更大的藍圖。

麥金里（William McKinley）是1897年上任的第25位美國總統，任內美西戰爭獲勝，領土與勢力範圍擴張至夏威夷、關島、波多黎各與菲律賓；麥金里對歐洲輸美貨品大幅提高關稅，期間美國工業化快速進展，取代歐陸成為強權。

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川普是麥金里的領土擴張與高關稅政策信徒，如何控制格陵蘭與巴拿馬運河成為焦點。

財經內閣中，白宮經濟顧問委員會（Council of Economic Advisers）主席米蘭（Stephen Miran）也是高關稅倡議者，候任商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）與財政部長班森特（Scott Bessent）深知關稅僅是談判籌碼，川普未在上任首日宣布大幅提高關稅，未來將視雙方互動，決定如何拿捏對中國關稅手段。（編輯：周永捷）1140126