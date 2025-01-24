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寧可不必加中國關稅 川普暗示也許貿易戰可免

2025/1/24 12:18
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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國總統川普表示上週與中國國家主席習近平的談話很「友善」，也自認能與中國達成貿易協議，甚至還表態若不是關稅對中國強而有力，他「寧可不用向中國加徵關稅」。

彭博（Bloomberg News）解讀川普是在暗示世界頭兩大經濟體的美中之間，貿易戰興許可免。

美中這兩全球最大經濟體的領袖在1月20日川普就職之前於電話中討論到短影音平台TikTok、貿易和台灣等議題。

路透社報導，川普上任後已提及要對中國銷美商品加徵10%的懲罰性關稅，因為他認為芬太尼（fentanyl）是從中國經由墨西哥和加拿大流入美國。不過，川普未如先前在競選過程中所承諾，於就任後立即課徵。他在競選期間一度揚言對中國加徵的關稅將達60%。

川普另也揚言對歐盟、墨西哥和加拿大課徵關稅。

川普在今晚福斯新聞（Fox News）播出的訪談中提及習近平，稱對方「就像我朋友一樣」，最近與習近平的通話「過程很順利，是很不錯、很友善的對話」還說在COVID-19疫情爆發前兩人關係很好，「對方是非常有企圖心的國家，他（習近平）是一個很有雄心的人」。

被問到能否與中國就公平貿易行為達成協議時，川普說：「我辦得到。」還說他寧可不對中國祭出關稅，無奈關稅是一種「強大的力量」。

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他說：「我們對中國有一項非常強大的力量，就是關稅，他們不想被加徵，我也寧可不必動用，但這對中國非常強而有力。」

川普這段訪談播出後，離岸和在岸人民幣雙雙升值。離岸人民幣兌美元匯率升值0.3%，在岸人民幣兌美元升值0.2%。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1140124

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