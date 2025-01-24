川普稱寧願不對中國加關稅 北京重申合作互利共贏

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（中央社台北24日電）美國總統川普稱若不是關稅對中國強而有力，「寧可不用向中國加徵關稅」，中國外交部發言人毛寧重申中美經貿合作互利共贏。川普並盼中國為結束俄烏戰爭發揮重大作用，毛寧舊調重彈指「對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路」。

中國官媒央視新聞報導，今天中國外交部例行記者會上，川普涉及中國的言論仍是提問焦點。

有記者提問，川普在23日晚間播出的福斯新聞（Fox News）採訪中稱，他「寧願不對中國徵收關稅」，但稱關稅是對中國的「巨大力量」。

對此，毛寧表示，這個問題中方已經多次表明立場。中美經貿合作是互利共贏的。貿易戰、關稅戰沒有贏家，不符合任何一方的利益，也不利於世界。

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此外，她也表示，「中國從不刻意追求貿易順差」。儘管中美之間有分歧和摩擦，但是兩國的共同利益和合作空間是巨大的，雙方可以就此加強對話和協商。

針對川普表示，希望中國為結束俄烏戰爭發揮重大建設性作用，中方是否計劃採取新的措施一事，毛寧表示，中方始終認為對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路；樂見各方發揮建設性作用，為推動局勢降溫、政治解決危機積累條件。「中方將繼續勸和促談，願同各方保持溝通。」（編輯：張淑伶/謝怡璇）1140124