白宮貿易備忘錄 川普下令審查與中國等貿易問題
2025/1/21 09:22
（中央社華盛頓20日綜合外電報導）根據路透社所見的一份白宮貿易備忘錄草案，美國總統川普將命令聯邦機構「調查並補救」美國持續存在的貿易赤字，並解決其他國家的不公平貿易行為和匯率操縱問題。
這份備忘錄並未下令立即徵收新關稅。
報導說，預計很快就會簽署的這份備忘錄，還指示聯邦機構評估中國在2020年與美中簽署「第一階段」貿易協議後的表現；這項協議目的在結束近兩年的關稅戰。
透過 Google News追蹤中央社
協議要求中國在兩年內增加採購2000億美元商品，但當時由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，北京方面未能實現這一目標。
備忘錄中寫道：「現在將評估中國對這項協議的遵守情況，以確定是否需要執行或修改。」（譯者：劉文瑜/核稿：李佩珊）1140121
- 白宮貿易備忘錄 川普下令審查與中國等貿易問題2025/01/21 09:22
- 2025/01/20 23:16
- 2025/01/20 22:03
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
傳川普上任首日不祭新關稅 美元應聲走貶