川普全面赦免國會暴動者 法官斥無法粉飾真相

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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國總統川普上任後全面赦免4年前企圖推翻2020年大選結果而強闖國會山莊（Capitol Hill）的川普支持者，3名聯邦法官今天對此表達強烈譴責。

法新社報導，地區法院法官楚坎（Tanya Chutkan）在駁回對一名國會山莊暴動被告的指控時表示：「沒有任何赦免可以改變2021年1月6日發生的悲劇真相。」

楚坎指出：「這無法粉飾那時暴徒留下的血跡、排泄物與恐怖，也無法修復美國和平權力交接神聖傳統的裂痕。」

川普20日就職後數小時內赦免了超過1500名支持者，這些人在2021年國會認證拜登當選總統的過程中強闖國會。

川普同時為14名極右翼組織「驕傲男孩」（Proud Boys）與「守誓者」（Oath Keepers）民兵組織的成員減刑。

楚坎曾主持特別檢察官史密斯（Jack Smith）針對川普試圖推翻2020年選舉結果所提出的刑事案件。

然而，本案從未開庭審理，並在川普去年11月勝選後撤銷，符合司法部長期以來不起訴現任總統的政策。

華府地區另外兩名審理涉及國會山莊暴動被告案件的聯邦法官今天也駁回指控，並對赦免一事表達強烈譴責。

地區法官郝爾（Beryl Howell）指出，沒有事實依據可以駁回法庭對兩名被告的指控，只有川普的白宮聲稱發生了「嚴重的國家不公正」。

郝爾說：「2020年總統選舉沒有任何『國家不公正』的情況，也並未發生任何決定性影響結果的舞弊。」她補充表示，不能讓因為「輸不起」而破壞和平權力交接的人「有罪不罰」。

她警告指出：「這只會增加未來其他輸不起的人從事無法無天行為的危險隱患，並破壞法治。」

地區法官柯勒-柯特爾（Colleen Kollar-Kotel）說，撤銷指控與特赦「不會改變2021年1月6日發生事件的真相」。

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柯勒-柯特爾說：「那天發生的事已透過數以千計的同期影片、庭審紀錄、陪審團裁決與法律意見書給保存下來，供後世參考。」

「無論被告人或他們的盟友如何描述1月6日的事件，那些紀錄是不可改變的且代表著真相。」（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1140123