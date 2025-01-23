川普甫上任 全美460多名非法移民遭捕部分有前科

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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國移民暨海關執法局（ICE）在總統川普政府上台頭幾天逮捕了460多名非法移民，當中有些人有犯罪紀錄，罪行包括性侵害、家暴以及毒品和武器犯罪等。

福斯新聞數位頻道（Fox News Digital）取得的資訊顯示，21日午夜至22日上午9時這33小時期間，美國移民暨海關執法局行動處（Enforcement and Removal Operations, ERO）逮捕了超過460名外國人士，當中有些人有前科，罪行包括性侵害、搶劫、盜竊、重傷、毒品和武器犯罪、拒捕和家暴等。

被捕的這些人國籍包括阿富汗、安哥拉、玻利維亞、巴西、哥倫比亞、多明尼加共和國、厄瓜多、薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯、墨西哥、尼加拉瓜、塞內加爾以及委內瑞拉。

這些逮捕行動的地點橫跨美國各地，包括伊利諾州、猶他州、加州、明尼蘇達州、紐約州、佛羅里達州和馬里蘭州。

稍早前，「紐約郵報」（New York Post）報導指出，聯邦幹員在川普重返白宮的第1個完整工作日當中，在波士頓、亞特蘭大、費城、西雅圖等多個所謂的「庇護城市」（sanctuary cities）逮捕了308名非法移民，包括1名兒童猥褻犯和1名殺人犯，待日後將他們遞解出境。

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美國國家廣播公司新聞網（NBC News）說，相較之下，2024年9月的資料顯示，美國移民暨海關執法局每天逮捕的移民平均達282人。

消息人士表示最新一波的逮捕行動鎖定罪犯，但無法明確指出有沒有身家清白的移民也被捕。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1140123