全面掃蕩DEI計畫 川普令職員10天內舉發隱藏計畫

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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）川普一上任即下令全面廢除聯邦政府的多元、公平及包容（DEI）計畫。當局今天發公告，要求政府職員在10天內舉發所屬部門或其他部門暗藏的相關計畫，否則恐面臨不利後果。

路透社報導，美國總統川普昨天才施壓私人企業要求跟進這項行動，並指示讓所有DEI計畫的聯邦雇員放有薪假。

DEI計畫的目的是為了提供更多機會，給女性、少數族裔、LGBTQ+（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）族群及其他傳統上代表性不足的族群。

民權倡議者認為，這類計畫對於解決長期不平等和結構性種族歧視有其必要。不過，川普及其支持者則認為，DEI計畫最後會對其他美國人造成不公平的歧視，並削弱應聘者在工作聘用或升遷中，以能力為基礎的重要性。

川普政府今天發布新公告，警告政府職員若未及時舉發任何暗藏的DEI計畫，將面臨「不利後果」。

公告指出：「我們發現政府內部有人試圖以隱諱或含糊的用詞來掩蓋這些計畫，若能及時舉發這類資訊，將不會遭受任何不利影響；然而，若無法在10天內完成舉發，恐面臨不利後果。」

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目前仍不清楚當局是否握有政府內部仍藏有相關計畫的證據。

聯邦政府多個部門都收到同樣內容的公告，但各自由其部門首長署名，例如國務院的公告由國務卿盧比歐（Marco Rubio）署名發布，司法部則署名代理司法部長麥亨利（James McHenry）。（譯者：張茗喧/核稿：張曉雯）1140123