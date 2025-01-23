加強邊境安全 川普2.0既擋無證移民也不收難民

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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國總統川普2天前剛簽署打擊非法移民的行政命令，軍方今天已準備派遣額外約1500名現役軍人至美墨邊界；此外，國務院的電郵顯示，先前排定的難民入境行程也已全數取消。

綜合法新社和路透社報導，邊境安全是川普施政重點，並於重返白宮第1天即宣布美國南部邊界進入國家緊急狀態。增派額外約1500名軍力之後，美墨邊境部署的現役軍人總數將來到約4000人。

高階美軍官員在五角大廈告訴媒體說，額外軍力包含1000名陸軍人員和500名陸戰隊員。

代理國防部長賽爾塞斯（Robert Salesses）表示，美軍同時將協助安排飛機來遞解移民出境。

賽爾塞斯在聲明中說，國防部「將提供軍方空運，以支援國土安全部（DHS）驅逐加州聖地牙哥（San Diego）和德州艾爾帕索（El Paso）兩地的超過5000名非法外籍人士」。

川普每次競選總統都承諾會打擊無證移民。然而，對難民採取的行動，也鎖定了一個針對逃離戰亂、司法迫害和災難民眾所提供的法律途徑。

國務院一封電郵顯示，原已獲批准正等著入境美國的難民，川普政府現在也說將暫緩執行。

國務院寄發一則備忘錄，要求聯合國機構國際移民組織（IOM）切勿將難民轉移到中轉中心，並表示已全面暫停處理相關案件。

備忘錄說，已經抵美的難民則將繼續按計畫接受應有的服務。

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美國國務院的備忘錄同時說，西方國家力挺的阿富汗政府2021年垮台之前與美合作的阿國民眾，仍可以透過另一個安置計畫抵美。

為難民發聲的全球庇護所（Global Refuge）總裁兼執行長維納拉賈（Krish O'Mara Vignarajah）表示，對於那些已經失去太多的人來說，川普的決定「讓人崩潰」。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1140123