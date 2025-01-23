「比特幣耶穌」涉嫌詐欺逃稅 馬斯克尋求川普赦免

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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）億萬富豪馬斯克近日讚揚美國總統川普赦免暗網毒品交易市場創始人，今天又表示，他正尋求川普赦免有「比特幣耶穌」之稱的維爾，維爾去年因欺詐和逃稅等指控被逮捕。

法新社報導，川普赦免暗網黑市「絲路」（Silk Road）創辦人伍布瑞希特（Ross Ulbricht）時，馬斯克曾表示「很榮幸能身處橢圓形辦公室」，這是馬斯克影響川普施政的跡象之一。「絲路」是利用加密貨幣促成非法毒品交易的平台。

伍布瑞希特化名「可怕的海盜羅伯茲」（Dread Pirate Roberts）經營「絲路」，他因販毒、洗錢和電腦駭客攻擊等罪被判處2項無期徒刑；另被控謀劃6起買凶殺人案。

聯邦調查局（FBI）稱「絲路」是個「非法物品和服務的數位市場」，銷售金額達數億美元並以比特幣（Bitcoin）收取佣金。

川普昨天說，他致電伍布瑞希特的母親表示已無條件赦免伍布瑞希特，實現他在去年總統競選期間的承諾，同時抨擊起訴他的「敗類」。

馬斯克暗示，自稱「比特幣耶穌」的前加州居民維爾（Roger Ver）可能是下一位獲得赦免的人。

美國太空探索科技公司（SpaceX）暨電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克在其社媒平台X指出，是否赦免維爾由川普決定，但他曾「探詢是否有這個可能」。

維爾是比特幣的投資和推廣者，他被美方指控詐欺和逃稅等罪，去年4月已於西班牙落網。美國已要求將維爾引渡回國受審。

根據美國司法部起訴書，維爾放棄美國國籍，成為加勒比海島國聖克里斯多福及尼維斯（St. Kitts and Nevis）公民，2017年在加密貨幣交易所出售數萬枚比特幣，換取現金約2.4億美元（約新台幣78億元）。

起訴書指出，他未申報收益，導致美國財政部損失4800萬美元（約新台幣15.6億元）稅收。

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川普未立即對維爾發表評論。

川普20日就職後，在數小時內赦免1500多名曾於2021年衝進國會大廈鬧事的人，其中包括襲警被判有罪者。（譯者：徐睿承/核稿：張茗喧）1140123