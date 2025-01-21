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川普宣布終結綠色新政 研調：綠能恐遇亂流

2025/1/21 12:14
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（中央社記者張建中、江明晏新竹21日電）美國總統川普今天宣布將終結「綠色新政」，撤銷補助電動車，及大規模開採石油和天然氣。研調機構DIGITIMES預期，川普未來執政的4年期間，全球綠能產業恐遭遇亂流。

研調機構DIGITIMES發布產業研究報告指出，川普（Donald Trump）當選美國總統後，無疑對全球氣候變遷發展帶來重大不確定性，但若把時間軸拉長到2050年，從全球能源展望視角來看，化石燃料需求預計於2030年達到高峰後開始下降，2030年中期能源需求將以潔淨能源為主，綠能產業發展仍是全球能源產業發展主流，川普上任的4年期間或擾動些許亂流。

DIGITIMES指出，川普上任將再次退出「巴黎協定」，且川普強調美國優先，能源政策主張優先支持化石燃料產業，以擴大美國石油和天然氣生產，預期川普上任陸續會提出化石燃料發展相關行政命令。另外，川普團隊傾向支持核能、地熱、碳捕捉產業發展，尤以核電、地熱受惠於AI資料中心快速發展對大量電力的需求，而碳捕捉產業或可做為增加化石燃料開發使用。

DIGITIMES表示，川普是否撤銷拜登政府時期推動的「降低通膨法案（IRA）」，是影響美國綠能產業的關鍵。預期川普可能縮減或部分取消對綠能產業的補貼，包括風能、太陽能和電動車等產業恐受到影響。

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另外，DIGITIMES指出，綠能供應鏈已高度集中在中國，中國生產全球超過80%太陽能光電模組和65%風力渦輪機，川普若撤銷IRA，勢必會影響美國在全球能源領域的地位，進一步強化中國在全球綠能的領導地位。

DIGITIMES表示，拜登政府2024年底公布美國最新氣候目標，承諾於2035年前將溫室氣體排放量減少61%至66%（以2005年為基準），川普若否決相關計畫，勢必會削弱全球對氣候變遷的努力。（編輯：楊凱翔）1140121

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