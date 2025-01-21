罕見冬季風暴襲美 德州至佛州納警報範圍 近600航班取消

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）北極寒流讓美國東部陷入急凍，美國灣北部沿岸數以百萬計民眾今天準備迎接罕見的冬季風暴，預計美國南部地區將下起大雪、雨夾雪和凍雨，截至傍晚已有近600架航班被迫取消。

美聯社報導，美國國家氣象局（National Weather Service）預測，21日密西西比州南部與路易斯安那州東南部部分地區將出現7.5到15公分的積雪和雨夾雪。在德州，由於預計嚴寒天候將在南部大片地區帶來危險情況，休士頓的2座機場都宣布自21日起暫停航班起降。

從德州到佛羅里達州北部，居民正忙著避免管線結凍、檢查供暖系統並儲備緊急物資。

在其他地方，美國東岸地區出現厚厚的積雪。受到嚴寒的北極冷氣團影響，從北美大平原（Northern Plains）到緬因州北端，居民都在刺骨寒風中瑟瑟發抖。危險的冷冽寒風預計將持續到21日早上。

國家氣象局派駐馬里蘭州大學園（College Park）的氣象學家謝納德（Marc Chenard）表示，主要從德州到佛羅里達州的美國南部各地，約有4000萬人面臨危險天氣，其中有超過2100萬人身處冬季風暴警報地區。他還說，從洛磯山脈（Rockies）到東部地區，約有1億7000萬人收到極端或寒冷天氣警報。

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航班追蹤網站FlightAware通報，截至今天傍晚，已有近600架美國境內或國際航班取消，還有近6500架航班誤點，據報明天也有超過1700架航班被迫取消。

美國冬季風暴警報範圍今天從德州延伸到佛州，預計周邊地區到22日都會出現大雪、雨夾雪和凍雨。同時，紐約至少12個郡今晚宣布進入緊急狀態，預計22日安大略湖（Lake Ontario）與伊利湖（Lake Erie）周圍將出現嚴重的「大湖效應」降雪，積雪可能厚達30到60公分，還會出現極端低溫。（譯者：張曉雯/核稿：施施）1140121