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2024全球增溫突破1.5℃大關 凸顯氣候變遷衝擊全世界

2025/1/10 16:32（1/10 16:41 更新）
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示意圖。（路透社）
示意圖。（路透社）
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（中央社布魯塞爾10日綜合外電報導）科學家今天表示，2024年是全球整年增溫首次超過工業化前平均氣溫攝氏1.5度的一年，凸顯氣候變遷對地球造成前所未有的影響。

路透社報導，這個重大事件由歐洲聯盟（EU）「哥白尼氣候變化服務」（C3S）證實。「哥白尼氣候變化服務」指出，氣候變遷正將地球推向現代人類從未經歷過的溫度水平。

「哥白尼氣候變化服務」負責人布諾坦普（Carlo Buontempo）描述稱2024年的每一個月都創下有紀錄以來同月份最暖或次暖紀錄。他向路透社表示：「這樣的趨勢令人難以置信。」

「哥白尼氣候變化服務」表示，地球2024年平均氣溫較1850至1900年的「工業化前時期」高出攝氏1.6度；「工業化前時期」是指人類尚未大規模燃燒化石燃料排放二氧化碳的時期。

去年是有紀錄以來全球最熱的一年，而過去10年的每一年都名列有紀錄以來最熱的10年之一。

英國氣象局（Met Office）也證實了2024年增溫可能突破攝氏1.5度的事實，並估計2024年的均溫上升攝氏1.53度，略低於「哥白尼氣候變化服務」的數據。美國科學家預計在今天稍晚發表他們的2024年氣候數據。

各國政府在2015年的巴黎協定（Paris Agreement）承諾，以工業革命前的水平為基準，將全球平均升溫控制在攝氏2度內，並力求以攝氏1.5度為上限，以避免更嚴重且代價高昂的氣候災難。

2024年是第一個增溫超過攝氏1.5度的年分，並沒有違反巴黎協定的遠大目標，因為這項目標是基於長期平均氣溫計算。

布諾坦普表示，溫室氣體排放的增加意味著全球很快將超越巴黎協定的目標，但他強調，各國仍有時間迅速減少排放，以避免暖化進一步加劇到災難性程度。

地球每一塊大陸如今都能看見氣候變遷帶來的衝擊，從最富裕國家到最貧窮國家都受到影響。

在2024年，玻利維亞和委內瑞拉也遭遇災難性野火，尼泊爾、蘇丹和西班牙受到暴雨洪水侵襲，而墨西哥和沙烏地阿拉伯的熱浪奪走數以千計人命。

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本週在美國加州燃燒的野火已造成至少5人喪生、數百棟房屋遭摧毀。洛杉磯目前正在對抗造成死傷的嚴重野火，這些野火已摧毀數以千計棟建築，並迫使近18萬人逃離家園。美國總統拜登表示，這些野火是加州所遭遇過最具「毀滅性」的災害，並證明「氣候變遷真實存在」。

據法新社報導，英國氣象局預測2025年仍將是有紀錄以來最熱的3年之一。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1140110

#氣候變遷
#路透社
#暖化
#布諾坦普
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