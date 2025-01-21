加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
腸病毒疫情下降脫離近10年最長流行期 上週增2例重症
首頁 / 地方
氣候變遷
新聞專題
氣候變遷1/300
首頁 / 地方

馬紹爾駐台大使卡蒂爾拜會陳其邁 盼發展城市交往

2025/1/21 17:45（1/21 17:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
馬紹爾群島共和國駐台大使卡蒂爾（Anjanette Kattil）（左）21日拜會高雄市長陳其邁（右），雙方交流多項議題，盼攜手推展各項實質合作。（高雄市行政暨國際處提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年1月21日
馬紹爾群島共和國駐台大使卡蒂爾（Anjanette Kattil）（左）21日拜會高雄市長陳其邁（右），雙方交流多項議題，盼攜手推展各項實質合作。（高雄市行政暨國際處提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年1月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄21日電）馬紹爾群島共和國駐台大使卡蒂爾今天拜會高雄市長陳其邁，針對氣候變遷、觀光、教育、經貿等領域交流，卡蒂爾並盼推進高雄市與馬紹爾群島共和國的城市交往，深化友邦情誼。

陳其邁表示，感謝馬國持續在國際場合為台灣發聲，堅定支持台灣參與國際事務。回顧過去曾造訪馬國，對美麗的島國風光印象深刻，而今全球面臨氣候變遷的挑戰，台灣同為島國更能感同身受，高雄非常願意與馬國交流防災、淨零等議題。

卡蒂爾（Anjanette Kattil）首先對21日凌晨的地震表達關心，並表示很高興於就任後首次正式拜會高雄市政府，去年曾參與愛河端午龍舟賽，對高雄嶄新的市景、熱情的天氣留下深刻印象。

卡蒂爾表示，馬紹爾與台灣同是太平洋島國，雙方自建交後持續在農業、教育、女性賦權等領域交流，台灣實力有目共睹，也一直是馬國重要友邦，馬國將持續在國際為台灣倡議，並盼在良好情誼基礎下，促成城市交往，擴大合作機會。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

卡蒂爾並指出，2019年2國簽訂經濟合作協定（ECA），已於今年1月15日生效，將於貿易、服務業、投資、技術、人員交流、觀光等6大面向合作。馬國過去仰賴外國籍醫護人員，如今已有15名醫學生自義守大學畢業，這也是兩國重要的合作成果。

陳其邁表示，高雄近年積極推動結合智慧科技的防災策略，並與企業界探討碳權等議題，很樂意與馬國分享交流，並歡迎馬國氣候變遷或環保領域專家與高雄分享經驗，共同面對極端氣候的挑戰，及持續開展雙邊實質合作機會。（編輯：李淑華）1140121

#太平洋島國
#台灣
#地震
#氣候變遷
#馬國
#淨零
#馬紹爾
#馬紹爾群島共和國
#高雄市
#高雄市政府
#陳其邁
陳其邁
告五人代言高雄燈會 吉伊卡哇25日超跑遊艇迎領入港高雄冬日遊樂園1/25登場 遊樂設施陸續亮相
氣候變遷
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
罕見冬季風暴襲美 德州至佛州納警報範圍 近600航班取消
17
更多編輯台推薦新聞：