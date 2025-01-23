氣候變遷委員自砍出席費 總統無奈感謝共體時艱

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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北23日電）總統賴清德今天召開氣候變遷對策委員會第3次委員會議，由於總統府單位預算的業務費遭藍白凍結70%，台灣環保聯盟創會會長施信民等12位民間委員共同提案放棄參與委員會出席費用，襄助委員會持續運作；賴總統神情無奈，感謝「共體時艱」。

國民黨與民眾黨立委日前通過國民黨團提案，將總統府單位預算案中編列的業務費凍結70%，俟執行30%之後始申請解凍並需經立法院會同意。

賴總統今天在總統府召開氣候變遷對策委員會第3次委員會議，環境部長彭啓明於會中表示，施信民等12位民間委員共同提案，希望可以放棄參與委員會的相關出席費用，襄助委員會能夠持續運作。

總統府發言人郭雅慧轉述施信民會中所言，「只要總統有決心落實永續發展，我們也有熱忱不在乎錢，重點是把事做好」；施信民表達願意自砍出席費。

郭雅慧表示，目前與會者持續連署該提案，人數已來到16位，且連署人數持續增加中。另外，今天請假未出席的委員彭双浪，也在委員會召開前就已簽署提案、表達支持。

據了解，去年立法院司法及法制委員會審查總統府預算，總統府秘書長潘孟安、副秘書長張惇涵赴立院備詢時，國民黨立委翁曉玲問及「國政規劃與諮詢經費」增列，也就是涉及邀請專家、學者出席等相關經費一事；當時張惇涵回應，主要是總統府成立3大委員會作業使用。

張惇涵表示，總統府每個月都會召開1場委員會，共計有12場；而在賴總統宣布成立3個委員會之後，委員會之外也召開分屬會議、工作會議，大大小小會議超過20場以上。

張惇涵當時強調，這些委員跟顧問不支薪，只有支領很微薄的車馬費，一次來只有新台幣2500元，但這些遠道前來的專家、學者，有包括台灣Google總經理、趨勢科技總經理、慈濟執行長等，一次開會動輒4、5個小時，不含車程，「這樣的編列是否合理，請大家公決」。

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翁曉玲聽聞後隨即表示支持，認為「我以前在民間就覺得實在不夠」；張惇涵也立刻表達「懇請委員支持」。

知情人士表示，如今總統府預算業務費仍被藍白全面凍結70%，待執行30%後，須經立法院同意始得動支，氣候變遷對策委員會全體委員皆擔憂，這審議結果將影響「國家氣候變遷委員會」後續進行，因此決定自砍出席費；賴總統現場雖表示感謝「共體時艱」，仍不難看出其神情相當無奈。（編輯：林克倫）1140123