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致函教宗響應和平日文告 賴總統：戰爭沒有贏家

2025/1/31 17:55
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（中央社記者王揚宇台北31日電）總統府今天表示，總統賴清德日前致函天主教教宗方濟各，響應「2025年世界和平日文告」。賴總統表示，和平無價、戰爭沒有贏家，台灣除將持續致力維護區域的和平穩定，擔任世界和平的舵手，也殷盼國際組織不應再以任何政治因素排除台灣。

賴總統日前致函天主教教宗方濟各（Pope Francis），響應教宗「2025年世界和平日文告」。致函內容包括，2025年世界和平日文告的主題為「寬免我們的罪債：將祢的平安賜予我們」，意在開啟文化變革，讓人際與國際關係不再受以強凌弱的「剝削邏輯」支配，尋求真正長久和平，他由衷感佩及認同。

賴總統表示，新的一年，變動的國際局勢對全球民主國家而言，依舊充滿嚴峻挑戰。當前俄烏戰爭仍在進行，中國、俄羅斯、北韓、伊朗等威權政體，更持續合流、威脅以規則為基礎的國際秩序，嚴重影響印太及全球的和平穩定。

賴總統指出，如同教宗疾呼「戰爭對所有人都是挫敗」，他也堅信「和平無價、戰爭沒有贏家」，維護台灣海峽穩定和平，不僅已是國際社會的高度共識，守護自由平等、民主人權的生活方式，更是台灣人民無可退讓的堅持，台灣將持續致力維護區域的和平穩定，擔任世界和平的舵手。

賴總統提到，台灣藉由積極推動價值外交，並透過各項榮邦計畫，協助友邦繁榮發展，多年來累積了豐富獨特的援外經驗，在「授人以魚，不如授人以漁」理念下，透過強化基礎建設、技術轉移、人才培育等方式，希望真正幫助弱勢國家脫貧脫困。

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賴總統說，教宗的文告提到各國不應僅限於孤立的慈善行為，也需建立新的全球性金融架構，共同應對糧食危機、氣候變遷等挑戰，他對此至感欽佩，也殷盼國際組織不應再以任何政治因素排除台灣，台灣樂願承擔國際責任，希望透過更多的國際平台，貢獻並分享自身寶貴經驗。

賴總統最後表示，他謹代表中華民國政府及人民，再次表達願意以具體行動與教廷共同為促進世界和平而努力，同時發揮台灣價值精神，與教廷攜手齊心向前落實正義、民主、自由與和平的普世價值。（編輯：林克倫）1140131

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