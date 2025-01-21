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川普上任首日未祭關稅 擬徹底改革貿易制度

2025/1/21 09:53（1/21 10:07 更新）
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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國總統川普今天並未立即開徵關稅，但他在發表就職演說時表示，他的政府將致力重建美國工業，美國將從外國貿易關稅中獲得「巨額」收入。

路透社報導，川普政府一名官員表示，新任總統川普將發布一份內容廣泛的貿易備忘錄，其中沒有提到將立即實施關稅，但指示聯邦機構評估美國與中國、加拿大和墨西哥的貿易關係。

數週來，全球都在猜測川普將在上任第一天課徵哪些關稅，有關川普將在考量關稅方面花費更多時間的消息推動全球股市走高，而其他主要貨幣兌美元匯率也走升。

川普發表就職演說時，沒有提到具體的關稅計畫，但重申他計劃成立「對外稅務局」（External Revenue Service），這是從外國來源徵收「巨額」關稅、稅收與其他收入的新機構。

川普說：「我將立即開始徹底改革我們的貿易制度，以保護美國勞工與家庭。我們不會對我們的公民課稅，來讓其他國家變得富有，而是會對外國加徵關稅與課稅，來讓我們的公民變得富裕。」

川普又說，他的政策將讓美國「再次成為製造業國家」。

川普內定華爾街金融家盧特尼克（Howard Lutnick）出任商務部長，肩負執行關稅與貿易政策的重責大任。盧特尼克在一場集會中表示，對外稅務局將「加徵關稅」，為美國工業築起一道道「保護牆」，推動外國企業在美國建廠。

在競選期間，川普矢言將對輸入美國的全球進口商品課徵10%到20%的高額關稅，並對中國進口商品徵收60%的關稅，以協助降低現在每年超過1兆美元的貿易逆差。

川普在去年11月勝選後表示，他將在上任時簽署「所有必要文件」，如果加拿大與墨西哥沒有遏阻非法毒品流入與移民非法進入美國，將立即對這兩國的進口商品課徵25%的進口附加稅。

貿易專家說，這類關稅將撕毀長期的貿易協議，顛覆供應鏈並提高成本。

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這名官員證實了「華爾街日報」引述川普備忘錄摘要的報導，並表示這位新任總統將指示有關機構展開調查、糾正持續存在的貿易逆差，並解決其他國家的不公平貿易與貨幣政策問題。

這名官員說，這份備忘錄將仔細審查中國、加拿大與墨西哥，但不會宣布新的關稅；備忘錄將指示有關機構評估北京對2020年美中貿易協議遵守情況，以及美國-墨西哥-加拿大協議的狀態。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1140121

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