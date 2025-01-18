關稅大戰逼近 川普出招全球嚴陣以待

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖漢原紐約18日專電）美國新任總統川普誓言對全球提高關稅，透過關稅收入增加國家歲入，降低美國民眾賦稅與基礎建設負擔。川普的關稅與國家經濟思維挑戰經濟學中貿易、匯率與經濟成長等理論，他視關稅為協商武器不談細節，但放話不斷，各國只能嚴陣以待，見招拆招。

川普（Donald Trump）當選總統後，包括美國傳統盟友在內的世界各國，最關切的無非是關稅變化。他漫天喊價，從10%到200%，唯一可確認的是上任將成立「對外稅務局」（External Revenue Service）處理關稅收入。

美國經貿從上世紀70年代起進入逆差時代，1985年美、日、英、法、西德在紐約簽署「廣場協議」（Plaza Accord）促使美元貶值，逆差情況在90年代初期見改善，世界貿易組織（WTO）運作後，逆差擴大，亞洲的日本、韓國、台灣，美洲的加拿大、墨西哥，歐盟與後來居上的中國，都是造成逆差的主要貿易夥伴。

2023年，美國對全球進口商品徵收的平均關稅稅率約為2.3%，如果依川普所言，向中國徵收60%，全球10%，美國平均進口關稅將達到17%，如果加上對兩大貿易夥伴加拿大與墨西哥徵收25%，平均稅率將更高，逼近1930年施行「史慕特－霍利關稅法案」（Smoot-Hawley Tariff Act）後約20%的平均稅率。

「史慕特－霍利關稅法案」是美國學術和輿論界近期的熱門話題，當時全球經濟量減少65%，被視為造成30年代美國經濟大蕭條的因素之一，數年後歐洲出現戰火，全球陸續捲入二次大戰。

各界都在看一個世紀後，美國總統因國內經濟分配不均，勞工與中產階級同樣未在兩黨主張30多年的自由貿易體系中獲益，打算分裂瓦解現有國際經貿規則可能出現的整體後果。

川普關稅要如何上路？全面直接施行，或針對部分國家與特定產業漸進推動的差別甚大，不過川普意向看來未見改變。華盛頓郵報（Washington Post）曾在1月中報導，川普團隊評估縮減關稅清單，聚焦特定關鍵產業，報導當天就被川普否認。

美國有線電視新聞網（CNN）隨後報導，川普擬宣布美國經濟進入緊急狀態，做為提高關稅的法律依據。傳統上提高關稅屬於國會的權限，不過曾有總統小規模援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA），對特定國家提出新關稅並管制進口。

經濟學者多認為全球爆發貿易戰沒有國家受惠，川普財經幕僚如商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、財政部長班森特（Scott Bessent）等，都有國際金融市場完整經驗，如何把川普的選舉語言轉為經濟政策是考驗。

彭博新聞（Bloomberg）14日報導，班森特與內定主掌國家經濟會議（National Economic Council）的哈塞特（Kevin Hassett）、白宮經濟顧問委員會（Council of Economic Advisers）主席米蘭（Stephen Miran）等，討論關稅可每個月漸進式的提高2%到5%，避免通膨急升。

川普幕僚初步討論每月緩升關稅，但尚未提交建議，不過相較於一次徵收10%、25%，甚至60%，對市場衝擊較小，美國也有機會與他國依發展進行貿易談判。

透過 Google News 追蹤中央社

讓外界摸不透心思是川普談判的基本手段，即使有定見也會出現變化讓對手難以出招。川普2.0迥異於1.0，他很清楚經過2任美國總統，中國經濟雖放緩但仍是勁敵。重回白宮的川普重施極限壓迫，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）已經落馬，丹麥也對美國的格陵蘭野心放緩可談。

可以預期的是未來4年全球經貿將進入高度不確定狀態，高關稅將無可避免，國際經貿組織協調功能大減，製造業能否重回美國仍是未知數，中國已準備全面應戰，但全球消費者恐將面臨長期的物價攀升挑戰。（編輯：張芷瑄）1140118