加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
CNN：因預期天氣嚴寒 川普就職典禮移往室內舉行
首頁 / 國際

加拿大外長：若川普調高關稅 將以最大力道施壓

2025/1/18 09:35
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社蒙特婁17日綜合外電報導）加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）今天說，美國候任總統川普若提高加拿大產品關稅，美國人也將被川普關稅衍生的稅所波及；她矢言在美加打起貿易戰時強勢回應。

法新社報導，川普將於本月20日就職，他曾表態有意對加拿大進口商品加徵25%的關稅，這是他要實施的經濟和外交政策計畫一環。除了加拿大，川普也鎖定墨西哥、中國和其他貿易夥伴。

趙美蘭說：「這將是加拿大和美國之間數十年來規模最大的貿易戰…美國人將對我們發起貿易戰。」

她在華府一場記者會上說，「我們準備好施加最大壓力」，如果川普將威脅化為現實，將嚴重影響加拿大的消費者和就業機會，加拿大也備妥一系列因應措施。

一名政府消息人士告訴法新社，加拿大正考慮在第一階段中，針對鋼鐵製品、陶瓷類馬桶和水槽、玻璃器皿和柳橙汁等美國商品調高關稅，後續可能擴大實施。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

即將卸任的加拿大總理總理杜魯道（Justin Trudeau）說：「我們將堅定且明確地捍衛加拿大和加拿大人民…擬議的關稅將危及美國就業機會、提高美國消費者的物價、將我們的共同安全置於險境，並提高整個大陸的成本。」

加拿大豐業銀行（Scotiabank）設想的一種狀況是，貿易戰可能導致加拿大國內生產毛額（GDP）下滑超過5%、失業率飆升，並加劇通貨膨脹。（譯者：曾依璇/核稿：張茗喧）1140118

川普
因應川普上任驅逐移民 拉美加勒比海國家聯手因應美國最高院維持TikTok禁令 川普：執行與否需時間決定
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：