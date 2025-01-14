川普挾關稅威脅重返白宮 貿易戰恐再起

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國候任總統川普即將展開第2個總統任期。他揚言加徵關稅，藉此向夥伴和對手施壓解決移民、毒品走私等各種問題，同時保護美國國內產業，但這些舉措可能引發新一波貿易戰。

法新社報導，川普早在正式上任之前就為了推動自己的政策，揚言針對企業、國家和國家集團課徵新關稅。

川普矢言對墨西哥、加拿大和中國加徵關稅，直到這些國家取締芬太尼（Fentanyl）和跨境移民等；他還威脅要用「經濟力量」對付加拿大，並稱加拿大應成為美國第51州。

川普也警告，如果巴西、俄羅斯、印度、中國和南非組成的金磚國家（BRICS）挑戰美元地位，將對他們徵收100%的關稅。

新的貿易戰爭可能撼動全球經濟，加劇美國與中國之間的緊張情勢，並破壞與盟國的關係。

美國製造業者、農人和小型企業老闆都等著看川普的第一波行動，準備因應電池、葡萄酒等各種貨物更高的進口成本，以及後續報復行動。

在紐澤西州開餐廳的巴斯卡（Mark Pascal）說：「我不一定反對所有關稅。」他說，他理解美國要對一個不公平壓低價格的國家課徵關稅的邏輯。但與巴斯卡合夥的蕭特（Francis Schott）補充說：「我們擔心任何廣泛適用於葡萄酒和烈酒的關稅，不管怎麼說，這個產業並沒有不公平競爭的問題。」

川普在第一次執政期間課徵一系列關稅，包括針對鋼、鋁和中國進口商品，與中國展開全面貿易戰。

2019年，美國與歐盟因航空業補貼問題而起衝突，川普針對歐洲食品飲料課徵關稅。雖然這些關稅後來中止實施，餐飲業者仍擔心，若政府再度動用關稅措施，小型商家將遭受重創。

華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institute）資深研究員梅澤（Joshua Meltzer）說，川普曾利用關稅作為談判工具，或許會故技重施，但中國已表態會反擊，歐洲在政策方面也有所準備。

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梅澤說，各國政府似乎「做出類似結論，至少在現階段，揚言報復比屈從更好」。

安永聯合會計師事務所（EY）首席經濟學者達科（Gregory Daco）警告，若徹底實施關稅和其他措施，可能導致全球經濟陷入停滯性通貨膨脹（stagflation），即經濟發展停滯，通膨率持續升高。（譯者：曾依璇/核稿：李佩珊）1140114