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川普簽行政命令美國將退出WHO 相關計畫資助喊停
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川普簽行政命令美國將退出WHO 相關計畫資助喊停

2025/1/21 10:51（1/21 11:10 更新）
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世界衛生組織標誌。（路透社）
世界衛生組織標誌。（路透社）
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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國總統川普今天剛就職即簽署行政命令，率美國退出世界衛生組織（WHO）。川普認為，世衛在COVID-19疫情和其他國際衛生危機上都應對不力。

紐約時報指出，1948年在美國幫助下成立的世界衛生組織是聯合國下轄機構，世衛官網載明機構使命為「應對當前最大的衛生挑戰，並顯著提高世界人民福祉」。

離開世衛代表美國疾病管制暨預防中心（CDC）日後將無法從世衛拿到來自全球的各種資料。例如2020年中國確定新型冠狀病毒基因序列後，向世衛發布訊息，世衛隨即與其他成員分享。

據喬治城大學公衛法律專家高斯丁（Lawrence O. Gostin）指出，完成退出需要一些時間，因為當年成立世衛時，美國國會通過一項聯合決議規範退出程序。依規定美國需提前一年通知退出，且還須盡完義務支付當前會計年度所該給的資金。

綜合法新社與路透社報導，川普指世衛無法在不受「成員國不當政治影響」下獨立行動，還要美國「不公平地支付重金」，與中國等其他大國所支付的金額不成比例。

川普簽署政令時說：「世衛組織敲我們竹槓，每個人都敲詐美國。這種事不會再發生了。」

此舉意味美國將在12個月內退出世衛，並停止資助世衛相關計畫。美國是世衛的最大財務來源國，所提供的資助遠超其他國家，約占世衛整體資金的18%。世衛組織2024年度到2025年度的兩年期預算為68億美元。

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川普讓美國退出世衛組織並不令人意外。他在第一次執政期間的2020年就曾指控世衛在COVID-19疫情起源上協助中國「誤導全球」，並於當年7月正式採取行動準備退出世衛，後因川普2020年敗選，拜登2021年1月20日就職總統第一天就將退出世衛擋下而沒退成。

世衛組織則大力否認川普所控，並稱持續敦促中國分享資料，以供判斷COVID-19疫情起源是因染疫動物傳染給人類，還是因為實驗室針對類似病毒的研究。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1140121

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