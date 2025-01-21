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川普半導體製造優先 專家：對台利弊參半

2025/1/21 10:05（1/21 10:38 更新）
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示意圖。（中央社）
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（中央社記者張建中新竹21日電）美國總統川普今天就職，產業專家表示，川普未來4年執政可能以「美國半導體製造優先」為其戰略思維，台積電將加速美國投資先進製程，台灣可與美國和日本等展開雙邊或多邊互利合作；但也有專家憂心，美中科技戰攻防力道將有增無減，對台灣半導體產業和台積電影響可能利弊參半。

台經院產經資料庫研究總監劉佩真說，川普回任美國總統，預期未來美中科技戰攻防力道將有增無減，對於台灣半導體產業和台積電影響可能利弊參半，一方面有機會接獲轉單效應，另方面需要提防美中新的管制措施，可能使得台廠供應鏈訂單受到影響。

劉佩真進一步表示，川普未來如果實施全面性關稅，恐會使得供應鏈再度出現短鏈化、破碎化及區域化狀況。台灣半導體業者是否會加大美國投資值得觀察。

長期觀察半導體產業發展的專家分析，美國前總統拜登（Joe Biden）在卸任前提出「人工智慧擴散臨時最終規則」，將人工智慧晶片出口分三級管制，並限制「封閉式AI模型權重」出口中國等被列為第三級國家。美國與中國的科技戰已演變成AI戰爭，半導體和模型管制只是其中一環。

專家認為，川普未來可能調整國家的分級，以及擴大管制範疇，不變的是美中兩大陣營壁壘將更加分明，以美國為首的自由世界國家未來將會各獻其長、各取所需、各補其短、互蒙其利，各國產業結構可能因而產生質變。

為達到「美國半導體製造優先」目標，專家表示，不僅要台積電加速美國投資先進製程技術，半導體設備、材料及化學品等相關供應鏈廠商也要到美國投資；此外，美國重要的本土半導體大廠英特爾（Intel）也應持續生存。

專家指出，英特爾持續存在，對於台積電與輝達（NVIDIA）都是好事，可以降低遭反壟斷調查的風險，同時對台積電和輝達產生刺激的效果。

美國目前存在半導體生態系不完備、成本過高及人員訓練緩不濟急等問題，專家說，台積電應會與美國政府洽談並取得共識，找到能夠合理化、最佳化「美國優先」的循序漸進辦法。

專家表示，隨著台積電等半導體廠紛紛前往投資設廠，半導體製造勢必會回流美國。如台積電計劃在亞利桑那州投資設立3座晶圓廠，第1座廠已開始量產4奈米晶片。聯電也與英特爾（Intel）展開合作，在美國開發和製造12奈米製程平台，預計2027年生產。

半導體矽晶圓廠環球晶美國子公司GlobalWafers America（GWA）於德州謝爾曼市建置12吋先進製程矽晶圓廠，MEMC LLC（MEMC）在密蘇里州聖彼得斯市設立12吋絕緣層上覆矽（SOI）晶圓產線，皆將於2025年上半年量產。

台灣半導體產能占全球比重將會降低，據市調機構集邦科技預估，台灣2027年先進製程產能占全球比重可能降至54%，美國比重則有機會攀升至21%，其中台積電將貢獻7至8個百分比。

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不過，專家認為，台積電資本支出、技術研發及先進製程生產仍會以台灣為重心，不致弱化台灣半導體產業優勢。台積電董事長暨總裁魏哲家在日前法人說明會中強調，最先進製程的量產必須緊跟著研發，一定會是在台灣先量產。

專家說，台灣若能與美國和日本等展開雙邊或多邊互利合作，促進雙向投資，引進國際廠商來台投資設立研發中心等，應有助強化台灣IC設計業及加速AI模型發展，經濟部和國科會等政府部門在中間可以有許多發揮空間。（編輯：林淑媛、張良知）1140121

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