聯電聯手英特爾在美開發12奈米製程 估2027投產

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（中央社記者張建中台北25日電）聯電與英特爾（Intel）今天共同宣布，雙方將合作在英特爾美國亞利桑那州廠開發和製造12奈米製程平台，因應行動、通訊基礎建設和網路等市場快速成長需求，合作開發的12奈米製程預計在2027年投入生產。

聯電表示，與英特爾這項長期合作，是結合英特爾位於美國的大規模製造產能，和聯電在成熟製程上豐富的晶圓代工經驗，以擴充製程組合，同時提供更佳的區域多元且具韌性的供應鏈，協助全球客戶做出更好的採購決策。

英特爾資深副總裁暨晶圓代工服務（IFS）總經理潘（Stuart Pann）說，英特爾與聯電策略合作，展現為全球半導體供應鏈提供技術和製造創新的承諾，也是實現英特爾在2030年成為全球第2大晶圓代工廠的重要一步。

聯電共同總經理王石表示，聯電與英特爾在美國合作製造12奈米鰭式場效電晶體（FinFET）製程，是追求具成本效益的產能擴張，和技術升級策略的重要一環。

王石說，這項合作將協助客戶順利升級到12奈米製程技術，同時受惠擴展位於北美市場產能帶來的供應鏈韌性。聯電期待與英特爾策略合作，利用雙方互補優勢，擴大潛在市場，同時大幅加快技術發展時程。

聯電與英特爾合作開發的12奈米製程，將在英特爾位於美國亞利桑那州Ocotillo Technology Fabrication的12、22和32廠進行開發和製造，透過運用晶圓廠的現有設備，大幅降低前期投資，並最佳化利用率。

聯電與英特爾將致力滿足客戶需求，透過生態系合作夥伴提供的電子設計自動化（EDA）和智慧財產權（IP）解決方案，合作支援12奈米製程的設計實現，這12奈米製程預計在2027年投入生產。（編輯：張均懋）1130125