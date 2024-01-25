外資連5日買超助攻台股重返萬八 台積電聯電受青睞

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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）台積電攻上642元再創波段高點，助攻台股終場上漲126點，站上萬八大關，外資今天買超台股280.45億元，已連5日買超台股累計近1568億元，聯電和台積電成為外資青睞兩大標的。

法人預期，台股高檔走勢有機會延續到下週，留意主要科技股財報、以及2月1日美聯準會利率決策會議結果。

展望台股後市，台新投顧副總經理黃文清指出，須留意電動車大廠特斯拉（Tesla）公布財報盤後股價變化，以及科技股財報表現。

美科技股勁揚，人工智慧晶片大廠輝達（NVIDIA）、超微（AMD）創收盤新高，台積電美國存託憑證（ADR）漲2%創波段高點，激勵台股今天盤勢走揚，台積電在現貨市場收在642元，漲幅近2.4%，再創波段高點，主要電子權值股包括聯電、日月光投控、鴻海等堅挺，助攻大盤重返萬八大關。

終場加權指數收在18002.62點，上漲126.79點，漲幅0.71%，創2022年2月下旬以來收盤高點，成交值新台幣2934.87億元，加計盤後3005.17億元。

三大法人外資及陸資、自營商買超，投信賣超，合計買超279.77億元，其中自營商買超6.61億元，投信賣超7.29億元，外資及陸資買超280.45億元。根據統計，外資已連5個交易日買超台股，累計近1568億元。

觀察外資今天買賣超個股，根據台灣證券交易所統計，聯電和台積電成為外資青睞前2大標的，外資分別買超8.59萬張與3.42萬張，元大台灣50 ETF、元大滬深300正2 ETF、欣興、富邦恒生國企正2 ETF、中信中國50正2 ETF、中信金、群益台灣精選高息 ETF、仁寶、泰金寶-DR等，外資也分別買超逾萬張。

外資今天賣超復華富時不動產 ETF約1.02萬張，是外資唯一賣超逾萬張的個股。

台新投顧副總經理黃文清接受記者電訪表示，市場對於科技股財報和AI應用前景樂觀，美股重量級指標包括微軟（Microsoft）、輝達、超微、艾司摩爾（ASML）等股價創高，反映在台股今天走勢，站上萬八大關，預期高檔走勢有機會延續到下週。

展望台股後市，黃文清指出，須留意電動車大廠特斯拉（Tesla）公布財報盤後股價變化，以及科技股財報表現。

黃文清分析，台灣時間2月1日美國聯邦準備理事會（Fed）將公布利率決策會議結果，2月5日台股農曆春節前封關，在這之前，外資也會停看聽，不排除下週市場逐步進入觀望，台股主流仍要看AI為主的科技股，個股仍有表現。（編輯：黃國倫）1130125