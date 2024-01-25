台積電領軍電子權值股強勢 台股漲126點收復萬八

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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）美科技股強勢，帶動台積電漲2.39%收642元創波段高點，台股受到電子權值股強勢表現激勵，站上萬八關卡，收在18002.62點，上漲126.79點。法人表示，可續留意人工智慧（AI）趨勢以及營運展望優於市場預期族群。

美科技股強勢，費城半導體指數勁揚1.54%，人工智慧晶片大廠輝達（NVIDIA）和超微（AMD）均創收盤新高，台積電美國存託憑證（ADR）上漲逾2%站波段高點，微軟（Microsoft）市值盤中首度突破3兆美元大關，繼蘋果（Apple）之後成為史上第2家市值超過3兆美元的企業，帶動台股今天走揚。

大盤數度觸及萬八大關，午盤最高18014.26點，上漲138.43點，創2022年3月初以來波段高點，尾盤電子小反彈，收復萬八大關。

終場加權指數收在18002.62點，上漲126.79點，漲幅0.71%，成交值新台幣2934.87億元，台股連2日單日交易量未達3000億元。

電子股今天終場漲1.12%，金融小漲0.16%，航運股跌0.88%，AI伺服器概念股為主的電腦和週邊設備族群翻黑跌0.36%，代表中小型股的櫃買OTC指數翻黑跌0.33%。

主要電子權值股強勢，台積電終場收在642元，漲2.39%，市值達新台幣16.6兆元，聯發科收943元，小漲0.75%，鴻海收102元，漲1.49%，日月光投控收137元，漲2.24%，聯電收52.3元，漲3.36%。

人工智慧AI概念股翻黑，其中廣達收249元，跌0.4%，緯創翻黑收115元，跌0.86%，AI PC概念股華碩收458元，小漲0.66%，宏碁翻紅收47.6元，小漲0.53%。

紅海通航危機未解，貨運三雄長榮收151.5元，跌1.3%，陽明收49.25元，跌1.1%，萬海收49.75元，跌1.49%。

千金高價股漲跌互見，其中股王世芯-KY收3720元，漲1.09%，股后信驊收3085元，漲0.16%，大立光收2550元，漲0.59%，創意收1555元，跌6.33%，緯穎收2095元，跌1.41%，川湖跌3.94%收999元，失守千元，高價股仍有「十千金」。

台新主流基金經理人張格靜表示，美債殖利率和美元回落，新台幣匯率升值，帶動熱錢湧入，推升台股強勢表現。

展望台股後市，張格靜指出，美國聯邦準備理事會（Fed）降息預期已反映在過去一段股市漲幅，迎來新一輪財報季，新台幣匯率強升，以出口為主的電子業將承受不小幅度匯損，股價或有波動，短線台股盤勢震盪。

觀察類股族群，張格靜表示，可續留意AI趨勢以及營運展望優於市場預期族群，股價位階低的個股也有機會受青睞。（編輯：楊凱翔）1130125