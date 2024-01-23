印度股市登全球第4大擠下香港 成長前景吸引投資人

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（中央社新德里23日綜合外電報導）印度股票市場市值首度超越香港市場，成為全球第4大股市。這除了由於印度的經濟成長前景及政策改革吸引投資人青睞，同時間全球資金也大量離開中國。

彭博（Bloomberg News）報導，截至22日收盤，在印度各證券交易所掛牌交易的股票市值合計達到4兆3300億美元，超越香港股市市值4兆2900億美元。印度股市總市值在去年12月5日首度突破4兆美元，其中約一半是在過去4年累積。

在散戶投資人基礎迅速壯大及企業財報強健等因素加持下，印度股市持續蓬勃發展。印度已成為世界人口第一大國，對外將自身定位為替代中國的選項；加上印度政治情勢穩定，其消費導向經濟的成長速度也在主要國家中維持名列前茅，因此吸引全球投資人和企業的新資金湧入。

去年總計有210億餘美元外資湧入印度股市，促成基準標普孟買證交所敏感指數（S&P BSE Sensex Index）寫下連續8年上漲。

同一時間，一些中國最具影響力和創新力公司掛牌的地點香港股市卻陷入歷史性跌勢。恒生中國企業指數繼去年寫下空前的連續4年下滑後，今年以來又再跌了10%多，降至接近20年來最低水準；反觀印度股市基準指數目前徘徊在接近史上最高點。

中國和香港股票正遭逢巨大規模潰敗，合計市值自2021年觸頂後至今已跌掉6兆多美元。香港股市的新股發行活動已枯竭，這個亞洲金融中心正在失去其世界最忙碌首次公開募股（IPO）地點之一的地位。

中國作為全球經濟成長引擎的魅力受到連串因素合力侵蝕，包括北京曾實施嚴厲的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施、企業遭到監管打壓、房市爆發危機及中國與西方地緣政治緊張。新年以來投資人對於中國和香港的悲觀看法又加深，因為遲不見重大振興措施推出。

美國指數股票型基金（ETF）發行商Global X ETFs的執行長麥卡夫（Evan Metcalf）表示：「我們認為，印度不僅在新興市場當中具有最佳的結構性成長發展，從全世界來看也是。」

他說：「正當中國的成長已停滯且陷入不確定性，印度手握一世代一次的機會出頭成為新興市場中的成長引擎。（印度的）人口因素是一個關鍵優勢，加上受過教育的年輕人大增，以及有一個進步派政府推動重大的結構性改革。」（譯者：張正芊/核稿：楊昭彥）1130123