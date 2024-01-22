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中國三大指數續跌 滬指跌破2800再創近4年新低

2024/1/22 16:29（1/22 22:00 更新）
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（中央社記者吳柏緯上海22日電）今天中國股市持續震盪走弱，三大指數全部走跌，其中滬指再次跌破2800點，一度跌至2735.37點，持續刷新2020年4月以來的波段新低。連續多日走跌甚至上了社群媒體熱搜。

中國股市近來走勢疲軟，今天一開盤更呈現下跌走勢，而且跌幅隨著交易時間而不斷擴大，令市場心慌。

綜合第一財經、每日經濟新聞與香港經濟日報報導，A股三大指數早上開低走低，中午過後跌幅更是一路擴大，其中酒店旅遊、餐飲、傳媒、農業服務與零售等類股的跌幅明顯。整體市場超過5100支個股下跌，其中有105支跌停。

今天三大指數的走勢反覆向下，跌勢在中午過後加劇。

上海證券交易所綜合股價指數（上證綜指、滬指）今天不但再次失守2800點大關，盤中更一度跌至2735.37點，刷新2020年4月以來的波段新低，隨後跌幅縮小至2.68%，收在2756.34點。然而單日跌幅仍創21個月以來新高。

深圳證券交易所成份股價指數（深成指）下跌307.47點，收在8479.55點，跌幅3.5%；創業板指數（創指）下跌48.56點，收在1666.88點，跌幅2.83%。

滬深兩市成交額人民幣7941億元（約新台幣3.41兆元），大盤資金凈流出逾554億元。

報導引述券商人士分析，貸款市場報價利率（LPR）沒有下調，貨幣政策寬鬆力道並沒有超出預期，市場將繼續加大下修盈利及風險定價，「在宏觀經濟修復能力較弱的情形下，資金對後市走勢偏謹慎」。

國泰君安證券分析認為，A股正接近觸底，然而目前由於缺乏預期上修的動力，指數預計以在低位進行盤整，在較小的區間震盪。

股市連日走跌也使得相關話題成為網路熱搜，有人說「股票走勢更能反映經濟走勢」；也有人自嘲「只要再撐14個工作天，A股就會關門9天了」；更有人發揮文采，借用詞牌「江城子」創作，「十年炒股兩茫茫，先虧車，後賠房。千股陰跌，無處話淒涼。」（編輯：張淑伶）1130122

#中國
#陸股
#滬指
#A股
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