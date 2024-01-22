中國GDP成長率按美元計年減0.5% 29年來首衰退

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（中央社記者吳柏緯上海22日電）中國17日發布去年的經濟成長率為5.2%，高於目標設定5%，然而換算美元計價反倒是較前年減少0.5%，是1994年以來首次負成長。分析指出，主要原因是經濟成長停滯及人民幣貶值。

據日經中文網報導，中國國家統計局17日公布了2023年的經濟成長率為5.2%，雖然達到預設的「5%左右」的目標，然而主要是因為比較基期較低所致。

報導指出，若是將計算方式改為美元計價，則2023年中國的經濟成長率則呈現年減0.5%，是1994年以來，29年間首次出現負成長，主要原因在於經濟成長停滯，以及過去一年人民幣兌美元的匯率一年貶值4.9%。

據報導，中國去年改變防疫政策，然而經濟復甦的力道一直不足，製造業採購經理人指數（PMI）多數時間低於50的榮枯線；房地產的銷售成績持續低迷；家庭收入的成長速度也不如預期，造成消費恢復速度緩慢；而且在全球忙於處理通貨膨脹的問題時，中國通縮的壓力持續增加。而且，也有人認為中國經濟正面臨「日本化」。

經濟學家認為，如果中國的經濟拉動力持續減弱，世界的經濟穩定也將受到影響。

日本第一生命經濟研究所的首席經濟學家西濱徹受訪時分析，如果中國的政策應對只是不斷重演過去，整體經濟趨緩的情形可能加劇，全世界經濟有可能陷入缺乏火車頭的情形。

報導引述聯合國的數據為基礎，計算的中國國內生產毛額（GDP）的全球占比，2023年為16.9%，與2021年的18.3%相比，下降1.4個百分點。

伊藤忠綜研的首席經濟學家武田淳表示，如果中國經濟成長率下降1%，反應在貿易衰退等方面，將會把全球經濟成長率拉低0.21個百分點。（編輯：曹宇帆）1130122