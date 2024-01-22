中國經濟會像日本失落30年嗎？學者：中共集權施政難發生

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（中央社記者李雅雯台北22日電）中國經濟陷入通貨緊縮風險，是否走上日本失落30年後塵為討論焦點。學者剖析，中共以黨領政、集權施政，政策具有一貫性、延續性，加上其他條件，重演失落30年狀況機率低。

中華經濟研究院今天下午舉辦「112年度中華財經高峰論壇：中國大陸財經議題講座」，相關領域學者於會上作出上述表示。

中華經濟研究院副院長王健全判斷，由於中國經濟由集權集團引領，在政策推動上有一貫性、延續性，幾乎可以說，只要是政府官方加以關切的問題，不會出現系統性風險；加上有日本前例可觀摩，更有空間避免走上後塵。

王健全從日本彼時狀況、中國現有條件切出相同與不同處。他表示，中國消費者物價指數（CPI）年增率、生產者物價指數（PPI）年增率等數據顯示物價下跌、需求不振等問題，這與當年日本經濟泡沫狀況類似，中國房地產於國內生產毛額（GDP）占比高，這也相同於日本當年情況。

「中國中央集權領政狀況不同於日本」，王健全表示，中國政策為中共黨中央集權領導，對於經濟問題高度關切，政策工具可用空間也大，有充分力道去避免系統性風險發生，還可借鏡日本經驗；日本則是民主政治環境，政策推動會有所變動。

他提到，中國有不少企業實力堅強，例如比亞迪、寧德時代，加上民間儲蓄率高，這些都是中國經濟面臨通貨緊縮、需求不振等問題時，可以因應困境的加分條件。

他認為，中國人口老化、美國科技圍堵等情形則是中國經濟復甦不利條件；中國社會內部凝聚力也與日本不同，日本內聚力很強，儘管發生30年經濟衰退，社會運作依然有序；中國失業率攀升、民眾財富縮水，經濟信心已經受到很大衝擊。

亞太區域發展暨治理學會首席經濟學家邱志昌認為，中國中央集權領政，政策推動具備一貫性、落實到底，例如房地產「三道紅線」監管徹底執行，中國經濟問題會有其解決方法，或許用「切香腸」或其他方式，可逐漸地排除風險。

邱志昌指出，中國經濟前景究竟如何，可用兩個指標作為判斷方向，一個是匯率，人民幣兌美元匯率守住7.5元是關鍵；另一個可觀察中國人民銀行後續是否會增持美債，先前減持美債不該視作政治性動作，倘若後續有所增持，對於中國經濟發展，則可較為樂觀地看待。

中國首席經濟學家論壇理事殷劍峰認為，日本失落30年期間有許多錯誤決策；中國目前也在房地產問題上，對於經濟體質做出調整，專家們提供很好的建議給有關部門，「所以我們不會成為下一個日本」。（編輯：曹宇帆）1130122