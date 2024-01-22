中國經濟問題多 學者：政府須助台廠提早因應

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（中央社記者李雅雯台北22日電）中國疲於應付房地產危機、通貨緊縮等問題。學者指出，中國經濟表現疲弱，也將影響台灣經濟成長，政府必須協助台灣廠商提早因應；ECFA對於兩岸關係有象徵意義，應該加以維繫。

中華經濟研究院今天下午舉辦「112年度中華財經高峰論壇：中國大陸財經議題講座」，相關領域學者於會上作出上述表示。

中華經濟研究院副院長王健全表示，中國政府疲於應付房地產風險，保交樓、「認房不認貸」等措施可以暫時止血問題，不過在沒有新機制引入情況下，房地產業起死回生、房地產企業恢復活力都很難。

他指出，中國經濟成長放緩，對於全球經濟、台灣經濟都將構成阻礙。根據國際貨幣基金（IMF）2021年統計資料，中國經濟成長對於全球經濟成長貢獻度達25%；主計總處2018年資料顯示，中國國內生產毛額（GDP）成長率減幅1%，台灣也將下滑0.27%至0.29%。

他提到，台灣對中國出口約占總出口37%，自行車、紡織、石化、造紙等傳統產業市場仍在中國，中國經濟表現不好，台灣出口產業也不會好，對於傳統產業衝擊尤其大；台商在中國投資累計逾美元1兆元（約新台幣31.39兆元）。

王健全認為，台灣政府必須提早協助台灣廠商應對中國經濟成長放緩狀況。

他表示，政府可以協助開發替代方案市場，降低中國經濟成長趨緩對於台灣廠商的衝擊；協助台灣廠商開拓海外經貿基地，可在東南亞設立展示中心，使供應商、通路商彼此有接觸洽談的基地。

他強調，在兩岸交流上，守住ECFA象徵意義大於實質意義，倘若中國觀光客一直不來台灣、如果兩岸小三通也取消了，這代表中國對台的和平大戰略改變了，恐使兩岸有擦槍走火、釀成風險的可能，政府應該守住ECFA，不能只是輕率地發言「沒有影響」。

中國首席經濟學家論壇理事殷劍峰認為，去年中央經濟工作會議後，中國官方推出系列政策，推估這些措施將會在今年第1季、第2季看見成效；消費者物價指數（CPI）年增率、生產者物價指數（PPI）年增率等數據表現將逐漸地回到正軌。

中國國家統計局統計資料顯示，CPI年增率去年12月為年減0.3%，從去年10月開始連續3個月下滑，凸顯內需不振，通貨緊縮壓力加大；PPI年增率在去年12月為年減2.7%，這是連續第15個月下降，顯示出口訂單數量下滑、上游生產活動疲乏。（編輯：曹宇帆）1130122