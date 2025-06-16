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綠議員質疑搭公務車跑反罷免 侯友宜：都照規定做

2025/6/16 11:33
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（中央社記者王鴻國新北16日電）民進黨新北市議員鄭宇恩質疑新北市長侯友宜日前利用到淡水跑行程空檔，搭公務車參加反罷免活動；侯友宜對此表示，不用造謠也不用雙標，一切都是照規定來做。

侯友宜6月14日上午到淡水跑行程，9時視察淡北道路及淡江大橋施工進度，11時15分到金色水岸廣場參加大南瓜比賽頒獎。

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鄭宇恩在臉書（Facebook）發文表示，看完交通建設，在南瓜節開始前的空檔，侯友宜穿插了反罷免站台行程，侯友宜前幾天才說公務車要按規定使用，「我不禁想問，侯市長今天搭乘的車，是公務車嗎？」駕駛是公費還是自費呢？如果是公費駕駛，這樣是對的嗎? 市長應該好好地跟大眾說明清楚。

侯友宜今天上午到市議會進行市政總質詢前，面對媒體詢問鄭宇恩貼文質疑時表示，「不用造謠也不用雙標」，他要請問總統賴清德參加民進黨的中常會用什麼車？行政院長卓榮泰下鄉宣講用什麼車？他的行程是早在4月底就排定，要去看淡北道路及參加南瓜節，「所以，一切就是照規定來做」。（編輯：張銘坤、黃名璽）1140616

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