逢甲大學樹倒案 中檢找樹醫生勘查發現染褐根病

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（中央社記者趙麗妍台中16日電）逢甲大學校內榕樹倒塌壓死碩一學生。台中地檢署今天邀集四大領域樹醫生現場勘查，在根部發現造成樹木斷根、腐朽的褐根菌，現場採樣土壤、染病的枝幹，將化驗釐清樹塌原因。

逢甲大學榕樹大道一棵樹齡60年的大榕樹，13日傍晚突然倒塌，23歲吳姓碩一生遭壓樹幹下，傷重不治。台中地檢署今天邀集林業試驗所重返現場勘查，包含病害、蟲害、土壤、樹木結構等四大領域的專家，檢查分析土壤狀況並看整體樹冠浮根系的生長狀況。

樹醫生檢視榕樹斷根部位，分析樹枝結構並採樣染病的枝幹、土壤等，帶回試驗所進行科學化驗，釐清染病原因以及樹木倒塌的原因。

林試所研究員兼副所長吳孟玲告訴媒體，倒樹的根基部有網狀格紋，這是一種腐朽菌，腐朽菌中褐根病是最容易引起網狀格紋，在枝幹的部分採集到4個地方有褐根病的菌絲面。她說，任何一個證據都必須有科學依據，會把採樣帶回林業試驗所進行褐根病的病原菌的培養。

吳孟玲提到，褐根病菌在都市中是透過根與根之間接觸傳播，特別是在榕樹的機率較大。斷根、腐朽的主因是褐根病，但樹倒伏的原因不能歸咎褐根病菌為主因。

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她說，樹木的健康管理和環境、棲地、維護管理以及本身抵抗力都有關係。研究認為樹會倒塌包含生物因子、非生物因子，褐根病菌是都市中樹木倒塌最常見，影響樹木生病維護管理也是佔很大因素。

至於非生物因子調查部分，吳孟玲說，不能只用目視檢查，待土壤檢驗報告出爐後，會給提供完整的科學書面證據給地檢署。（編輯：陳清芳）1140616