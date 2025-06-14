逢甲大學樹倒釀1死3傷2月已列管 意外現場師生花束哀悼

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（中央社記者趙麗妍台中14日電）逢甲大學昨天發生樹倒意外，吳姓碩士生遭壓樹幹下，傷重不治，同行友人在10秒前通過逃劫，女友目睹崩潰。師生今天在現場放花束致哀，倒塌樹2月已列管，待檢警勘驗後將移除。

逢甲大學校內榕樹大道昨天傍晚5時發生大榕樹倒塌，壓傷行經該處的學生，釀1死3傷。校內師生今天在現場放置花束，卡片上寫著一路好走，為意外致哀。

逢甲大學今天召開記者會對外說明，副校長唐國豪表示，疑因雨勢關係，加上樹倒後發現樹的根系有狀況，推測因此造成該樹倒塌。這棵樹在民國108年健康檢測時為陰性反應，今年2月目測樹的表皮發現疑似病徵，因此列為管制樹木、有施藥，該樹雖有生病，但仍在可控範圍內。

校方提到，校內共有131棵喬木，每2年分為5區實施降低樹的高度、疏枝等調整，每3個月對樹木施藥。依據樹木維護保養紀錄，倒塌的大榕樹是否罹患褐根病，須由專家檢測判定，除目測還得檢測土讓內真菌數值，才能判斷。

還原事發過程，吳生與女友、同學準備離開學校，行經忠勤樓前階梯，同學才剛過10秒，大樹即往左前方倒下，壓到並肩同行的吳生與女友，女友慌亂爬起時發現男友被壓在樹幹下，呼叫已無反應，同學見狀立刻到校安中心請求支援。

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校方獲報後立刻出動工具，試圖要移開樹幹，但因樹幹太大無法移除，消防人員抵達現場，使用破壞器材鋸斷樹幹，協助吳生脫困，吳生經搶救後，因傷重不治。女友與同學目賭經歷憾事發生，校方啟動輔導機制。

檢警今天除進行相驗，確認吳生死因，也重返現場勘驗，釐清事發原因，這棵樹待檢警勘驗完成後將被移除。校方與家屬目前共識，先完成吳生後事，後續再談賠償問題。（編輯：張雅淨）1140614