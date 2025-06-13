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樹木傾倒釀學生傷亡 逢甲大學：痛心與遺憾

2025/6/13 19:19（6/13 19:30 更新）
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台中逢甲大學校內忠勤樓前一棵老榕樹13日突然傾倒，有學生遭壓重傷。台中市政府消防局獲報前往救援，在樹幹枝葉中設法救人。（台中市消防局提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年6月13日
台中逢甲大學校內忠勤樓前一棵老榕樹13日突然傾倒，有學生遭壓重傷。台中市政府消防局獲報前往救援，在樹幹枝葉中設法救人。（台中市消防局提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年6月13日
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（中央社記者郝雪卿、趙麗妍台中13日電）逢甲大學校園路樹今天下午5時3分傾倒造成學生傷亡，逢甲大學表示，對不幸事件深感痛心與遺憾，已全面啟動檢視校園內喬木並進行安全清查作業，強化校園環境安全管理。

逢甲大學發布聲明稿表示，當時兩名學生行經事發處，其中一名男學生受困，校方立即啟動緊急應變機制，聯繫119通報救援。消防與救護人員第一時間趕抵現場，而傾倒榕樹齡約60年，警消動用電動破壞機具，迅速移除壓在男學生身上的樹幹，5時28分送醫搶救。

逢甲大學說，校方同步聯絡家屬，家屬第一時間抵達學校，由校安人員陪同到醫院，但男學生經搶救仍不治，校方深感哀痛，將全力提供家屬所需協助與支持，全體師生最深切哀悼寶貴生命的失去。

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逢甲大學表示，另一名女學生輕微擦傷，事發當下一同到醫院接受檢查與後續觀察，後續將由學務處提供必要關懷與心理諮商協助。

逢甲大學說，持續關注學生與家屬需求，已全面啟動檢視校園內喬木並進行安全清查作業，強化校園環境安全管理，防範類似事件再發生，後續學校將全力配合相關單位調查。（編輯：李明宗）1140613

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