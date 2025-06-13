逢甲榕樹大道樹倒釀1死3傷 校方將總體檢

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（中央社記者趙麗妍、郝雪卿台中13日電）逢甲大學知名榕樹大道1棵樹齡約60年老榕樹今天下午倒塌，釀1死3傷。此為校內許多學生上學必經之路，有學生坦言行經感到恐懼，校方表示，將為榕樹大道的樹木總體檢。

台中市今天一整天雨勢不斷，下午5時3分，逢甲大學校內發生1棵大榕樹倒塌，釀1死3傷。1名學生遭樹幹壓傷，傷重送醫不治。親友聞訊穿著雨衣趕抵現場，四處尋覓不見親友身影，轉頭看見大樹倒塌在地，崩潰掩面大哭。另3人輕微擦挫傷，未送醫。

事發後，警方在大榕樹倒塌處拉起封鎖線。許多同學前來探看。1名學生表示，上課時常得行經這段路，突然發生大樹倒塌壓人，覺得很可怕，也害怕自己經過時會不會又有大樹倒塌，希望校方能進行全面總體檢。

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逢甲大學發布聲明，對此事表示遺憾，已全面啟動校園內喬木檢視並進行安全清查作業，強化校園環境安全管理，防範類似事件再次發生，後續學校將全力配合相關單位進行調查。

校方也指出，今天下了一整天的雨，目前不知道樹倒的原因，這條路是校內很有歷史的榕樹大道，約有10來棵大榕樹，每逢颱風前夕都會安排巡檢，近期會對這些樹木進行總體檢。（編輯：方沛清）1140613

逢甲大學校內榕樹大道13日下午發生樹木倒塌意外釀死傷，傾倒樹幹橫亙路面，粗壯的樹枝下方還可見有人遺留的雨傘。中央社記者趙麗妍攝 114年6月13日

台中市13日一整天雨勢不斷，下午5時3分在逢甲大學校內發生有大榕樹倒塌意外，事故導致1死3傷。中央社記者趙麗妍攝 114年6月13日

台中逢甲大學校內榕樹大道上一棵樹木13日下午突然倒塌，樹幹撞擊花台導致樹皮剝落，事故並導致1死3傷。中央社記者趙麗妍攝 114年6月13日