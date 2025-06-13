逢甲大學女學生目睹男友遭壓樹下 消防鋸樹救援仍不治

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（中央社記者趙麗妍、郝雪卿台中13日電）逢甲大學知名榕樹大道1棵老榕樹今天下午倒塌，1名男學生被壓樹幹下，女友目睹現場，消防人員使用破壞器材鋸開樹幹協助脫困，男學生送醫後傷重不治。

逢甲大學校內下午5時3分，校內榕樹大道上的1棵大榕樹倒塌，釀死傷。其中，吳姓男同學被壓樹幹下。消防人員到場後，以破壞器材鋸開樹幹，協助傷者脫困，給予急救處置後，緊急送往中港澄清醫院急救。

醫院表示，患者到院前沒有呼吸心跳，已經安置氣管內管，因患者臉部、胸腔都以變形凹陷且有大面積瘀青，左耳流血、臉部、手腳都有多處撕裂傷，為多重性外傷。他的頭、頸、胸、手腳、四肢有多發性骨折，此為致命傷，急救後不治。

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事發後，警方在大榕樹倒塌處拉起封鎖線。據了解，事發時，死者的女友目睹男友被壓大樹下，現場呼叫男友已無反應，死者父母趕赴醫院，因兒子傷勢嚴重，經院方建議接受不繼續急救建議。

逢甲大學透過聲明稿表示遺憾，將全面啟動校內喬木檢視並進行安全清查作業，強化校園環境安全管理。（編輯：方沛清）1140613