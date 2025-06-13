加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 社會

逢甲大學女學生目睹男友遭壓樹下 消防鋸樹救援仍不治

2025/6/13 20:51（6/13 21:00 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
逢甲大學校內榕樹大道13日下午發生樹木倒塌意外釀死傷，傾倒樹幹橫亙路面，粗壯的樹枝下方還可見有人遺留的雨傘。中央社記者趙麗妍攝 114年6月13日
逢甲大學校內榕樹大道13日下午發生樹木倒塌意外釀死傷，傾倒樹幹橫亙路面，粗壯的樹枝下方還可見有人遺留的雨傘。中央社記者趙麗妍攝 114年6月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍、郝雪卿台中13日電）逢甲大學知名榕樹大道1棵老榕樹今天下午倒塌，1名男學生被壓樹幹下，女友目睹現場，消防人員使用破壞器材鋸開樹幹協助脫困，男學生送醫後傷重不治。

逢甲大學校內下午5時3分，校內榕樹大道上的1棵大榕樹倒塌，釀死傷。其中，吳姓男同學被壓樹幹下。消防人員到場後，以破壞器材鋸開樹幹，協助傷者脫困，給予急救處置後，緊急送往中港澄清醫院急救。

醫院表示，患者到院前沒有呼吸心跳，已經安置氣管內管，因患者臉部、胸腔都以變形凹陷且有大面積瘀青，左耳流血、臉部、手腳都有多處撕裂傷，為多重性外傷。他的頭、頸、胸、手腳、四肢有多發性骨折，此為致命傷，急救後不治。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

事發後，警方在大榕樹倒塌處拉起封鎖線。據了解，事發時，死者的女友目睹男友被壓大樹下，現場呼叫男友已無反應，死者父母趕赴醫院，因兒子傷勢嚴重，經院方建議接受不繼續急救建議。

逢甲大學透過聲明稿表示遺憾，將全面啟動校內喬木檢視並進行安全清查作業，強化校園環境安全管理。（編輯：方沛清）1140613

#逢甲大學
#大樹
台中市13日一整天雨勢不斷，下午5時3分在逢甲大學校內發生有大榕樹倒塌意外，事故導致1死3傷。中央社記者趙麗妍攝 114年6月13日
台中市13日一整天雨勢不斷，下午5時3分在逢甲大學校內發生有大榕樹倒塌意外，事故導致1死3傷。中央社記者趙麗妍攝 114年6月13日
延伸閱讀
逢甲大學老榕樹倒下 1學生送醫搶救不治逢甲榕樹大道樹倒釀1死3傷 校方將總體檢遭路樹倒塌砸傷 法界：民眾請求國賠勝訴有前例
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：