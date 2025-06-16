藍委縮擔任監委資格條件 監院：恐限縮總統提名權

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（中央社記者王揚宇台北16日電）藍白近日聯手提出廢除監察院的修憲提案，國民黨立委王鴻薇、徐巧芯則提案修法，希望限縮擔任監委資格條件。監察院副秘書長王增華今天表示，如果刪除相關要件，恐有限縮總統提名權之虞。

立法院司法及法制委員會今天邀請法務部長鄭銘謙等人，就如何維護矯正是刑事司法最後一道防線等議題進行專題報告，也繼續併案審查國民黨立委徐巧芯、王鴻薇所提監察院組織法部分條文修正草案。

王鴻薇、徐巧芯提案修法重點，是要將現行擔任監委需具備的7款資格中，刪除「曾任立法委員一任以上或直轄市議員二任以上，聲譽卓著者」及「清廉正直，富有政治經驗」，以強化監察院超然獨立的職能。

監察院副秘書長王增華在報告時表示，因應民國81年憲法增修條文修正監察院定位後，監察院已非民意機關，而且為應憲政體制的運作，參照司法院組織法及考試院組織法規範大法官及考試委員資格的例子，增訂監委資格的條文，以為提名依據。

王增華指出，有關監察院組織法第3條之1第1項第1款至第6款的監委資格，是因應憲法增修條文修正監察院的定位，為充分發揮監察功能，參照修憲理由，由社會各界具有清望及富專業素養與經驗人士出任監委，經再三斟酌及立法院廣泛討論後，才予以制定。

王增華表示，相關條款有助廣納賢士，且所定相關經歷對監委行使監察職權有正面助益，如果刪除部分要件，恐有限縮總統提名權之虞。

台灣民眾黨立委黃國昌質詢時，問到監察院長陳菊上任時，表示要當末代監察院長，監察院對此有無做準備。王增華說，監察院會行使監察職權，也一向超然公正。

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關於監察院公務車涉私用風波，黃國昌詢問調查進度。王增華指出，依照相關規定把陳情案移到紀律委員會處理。黃國昌追問有無開會，王增華表示，目前還沒有。

此外，台北地檢署偵辦罷免提議書偽造案，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人遭羈押禁見。外傳該案將於本週偵結，鄭銘謙會前受訪表示，尊重台北地檢署的偵查計畫。（編輯：謝佳珍）1140616