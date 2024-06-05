陳菊：三權分立理想從未改變 支持立院修憲廢監察院

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（中央社記者陳俊華台北5日電）國民黨立委主張廢監院，不廢監察權，擬先凍結監察院預算。監察院長陳菊今天說，對三權分立理想從來沒有改變、充滿期待，只要立法院透過修憲的程序廢除監察院，她非常尊重，也完全支持。

國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌提出廢監察院訴求。國民黨立委羅智強等人3日則舉行記者會，提出12位藍委的聯合倡議，要求民進黨回應是否支持凍結監察院預算、修憲複決公投併同2026年或2028年大選舉行。

陳菊上午出席「2024婦女就業與經濟國際論壇」，會前受訪時表示，她對三權分立的理想從來沒有改變、也充滿期待，只要立法院透過修憲的程序廢除監察院，「我全力支持、尊重」。

至於立委擬凍結監察院預算，陳菊說，這已違反大法官釋字第632號解釋，除非他們視憲法為無物，不尊重憲政程序。是憲法賦予監察院應有的職權，監察院依憲政程序行使職權，如果要廢除監察院，只要透過修憲程序，她非常尊重，也完全支持。

媒體詢問，民進黨立法院黨團總召柯建銘說修憲要先緩緩。陳菊表示，她不了解立法院運作，但她的立場已經說明很清楚。

另外，監察院於民國108年間因曲棍球協會案，彈劾檢察官陳隆翔並移送懲戒，懲戒法院判不受懲戒確定。監察院於111年二度彈劾並送懲戒。懲戒法院3日仍判決陳隆翔不受懲戒；監察院說，尊重，為期平息紛擾，將不再上訴。

陳菊表示，所有監委獨立行使職權，院長不能干涉監委，任何人都不能干涉，監委是根據事實，所有調查結果她都尊重。（編輯：謝佳珍）1130605