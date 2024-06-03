柯文哲：廢考監修憲門檻高 採漸進式不提名凍結預算

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北3日電）國民黨多名立委主張廢監察院，不廢監察權，提出先凍結監察院預算。台灣民眾黨主席柯文哲今天表示，修憲門檻難度太高，也許用漸進式的，不要提名新任監委，或是凍結預算這種方式還有可能。

柯文哲晚間在Youtube節目「柯P揪時在」中表示，要推動廢考、監兩院，「雙四分之三」修憲門檻難度太高，也許用漸進式，不要提名新委員，或凍結預算的方式還有可能。民進黨在野時高喊廢考監，執政到現在卻沒任何動作，是因為發現監察院29位委員用來酬庸還不錯。

民進黨政策會執行長王義川指稱，手機訊號定位可分析出立法院外群眾及年齡。柯文哲說，威權時期的受害者，變成今天的加害人嗎。他質疑，連國安局長蔡明彥都知道政府調個資須經複雜程序，為何民進黨的黨官卻能獲得，且電信公司都出面否認，王義川的資料從何而來。

柯文哲說，如果王義川有能力拿到這麼多個資，難怪台灣詐騙這麼多，民進黨當年辛苦推翻國民黨黨國體制，結果現在自己變成「新黨國體制、新的警總」，最近他重讀小說「1984」，其中有句名言是BIG BROTHER IS WATCHING YOU，但台灣現在就是DPP IS WATCHING YOU。

另外，國民黨立法院黨團總召傅崐萁曾說，要以國會五法「徹查過去8年弊案」。柯文哲表示，可用前波蘭總統華勒沙的轉型正義三原則「解決現在的問題、避免以後再發生、追究過去的責任」，重點是順序要對，用來表達民眾黨立場。

柯文哲表示，如果把追究過去的責任擺在第一位，就會變成「勝利者的正義」，因此他認為，有疑慮的案子，該查就要查，但不會把徹查過去8年弊案當作第一優先。

談到財政收支劃分法的修法過程，柯文哲說，這就很符合「1984」中提出「雙重思想」一詞，意指「同時接受兩個截然相反的信念」，當民進黨在野時，高喊一定要修財劃法，執政後發現這個錢是中央分配給各縣市政府，有很強的牽制力，就不肯修了。

柯文哲表示，「你不聽話，錢就不給你，看你怎麼辦」，於是老百姓每天都看到政治人物前幾天講的跟現在不一樣，久而久之就跟「1984」中一樣，讓雙標政府存在的理由是，老百姓對雙標已經無感，但也因為這樣，民眾黨更需扮演中道的角色。（編輯：張良知）1130603