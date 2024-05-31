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綠委提修憲案廢考監 陳亭妃籲韓國瑜成立修憲委員會

2024/5/31 15:26（5/31 16:43 更新）
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民進黨立委陳亭妃表示，她再次提出廢除考試院、監察院的修憲案，希望立法院長韓國瑜成立修憲委員會。（圖取自facebook.com/fififans）
民進黨立委陳亭妃表示，她再次提出廢除考試院、監察院的修憲案，希望立法院長韓國瑜成立修憲委員會。（圖取自facebook.com/fififans）
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（中央社記者王揚宇台北31日電）國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌提出廢監察院訴求，引發討論。民進黨立委陳亭妃今天表示，她再次提出廢除考試院、監察院的修憲案，希望立法院長韓國瑜成立修憲委員會。

立法院曾於2020年10月成立修憲委員會，立法院會並於2022年3月表決通過18歲公民權修憲案，交由公民複決。「18歲公民權」修憲複決公投於2022年11月投票，雖同意票多於不同意票，但因同意票未達通過門檻的962萬張，因此修憲案確定不通過。

第11屆的立法院從2月1日展開，國民黨立法院黨團總召傅崐萁、台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌近日提出廢除監察院的訴求，引起討論。

陳亭妃今天在臉書撰文表示，近期藍白一直揚言廢除監察院，讓奇怪的「四權分立」的概念浮上檯面，而她早在立法院第8屆的2014年、第9屆的2017年，以及第10屆的2020年，都不斷提案修憲，廢除考試院以及監察院。

陳亭妃說明，這是為了解決憲政體制造成各院之間權責混亂重疊的問題，結果當時的國民黨卻不斷阻擋，讓「廢考監」的修憲案，永遠都只能停留在修憲委員會出不去，甚至從程序委員會就開始封殺。

陳亭妃指出，今天是立法院第11屆的第1會期，她再次提出「廢除考監」的修憲案，也希望韓國瑜能夠成立「修憲委員會」，不要再阻擋。

此外，根據陳亭妃臉書的照片內容，此修憲案的提案人為陳亭妃，連署人有29名立委。（編輯：張若瑤）1130531

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