柯建銘批違反議事中立 藍委澄清韓國瑜說法

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（中央社記者王承中、林敬殷台北3日電）傳立法院長韓國瑜5月31日與藍委餐敘時，希望暫緩推動衝突性法案。國民黨立委王鴻薇今天表示，當天餐敘有藍委提到國會改革很硬，未來應提一些民生法案，韓國瑜只是附和，不是主動要求藍委不要再提政治性法案。

民進黨團總召柯建銘指出，韓國瑜是立法院長，不是國民黨的院長，韓國瑜宴請國民黨立委及發言，坐實了韓國瑜是國民黨的院長，完全違反議事中立。

立法院長韓國瑜5月31日與立法院財政、經濟委員會的國民黨立委餐敘。外傳韓國瑜在席間向藍委表達，希望接下來多提民生法案，暫緩推動衝突性法案，促進朝野和諧、議事順利。

與會的國民黨立委王鴻薇今天在立法院受訪表示，在席間，有國民黨立委提到，這次國會改革很硬，也比較政治性，未來是不是應該要推出一些民生法案，而韓國瑜只是附和，不是主動要求藍委不要再提政治性法案，要提民生法案。

王鴻薇表示，韓國瑜在席間只是附和，有一些立委提到，有一些重大民生法案，確實大家都希望趕快推動。對於有些藍委希望趕快推動再生醫療法，韓國瑜表示認可。另外，席間也向韓國瑜報告立法院財政委員會馬上要審查財劃法，韓國瑜也支持，並提到高雄市長陳其邁有來拜託，這也是大家比較有共識的法案。

知情人士指出，當天在餐敘中，韓國瑜除了慰勞國民黨立委辛勞，也主動關心藍委未來注重的議題。有藍委提到這次國會職權修法時的動員與衝突，希望未來韓國瑜能加強與黨籍立委的溝通。韓國瑜允諾，會指派院長辦公室的幕僚擔任窗口，加入各委員會的國民黨立委群組。

民進黨立法院黨團今天舉行輿情回應記者會，民進黨團總召柯建銘表示，韓國瑜是違憲違法的花東三法的領銜提案者，韓國瑜和立法院副院長江啟臣趕快撤案，不要帶頭違憲違法，違反權力分立，違反立法院組織法，違反立法院職權行使法，違反程序正義，違法違憲行為不要再做了，不要掩耳盜鈴。

柯建銘表示，韓國瑜是立法院長，不是國民黨的院長，韓國瑜宴請國民黨立委及韓國瑜的發言，坐實了韓國瑜是國民黨的院長，先前國會職權行使修法的院會衝突，韓國瑜只要比照前院長王金平在318學運時的作法，而不是做國民黨的院長。

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對於行政院長卓榮泰宴請黨籍立委及本會期的優先法案，柯建銘表示，這是民進黨行政立法的慣例，民進黨本會期最重要的法案是打詐4法；此外，法定的預算案也是立委的義務職責，國營事業預算及被國民黨卡住的台電追加預算案，都需要韓國瑜主持朝野協商，民進黨已行文要求韓國瑜主持朝野協商。（編輯：蘇志宗）1130603