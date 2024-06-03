藍白提修財劃法 柯建銘：為破壞執政、綠不提案

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（中央社記者林敬殷台北3日電）立法院藍白兩黨聯手修財政收支劃分法，要求中央釋出15%稅收、恐再掀爭議。民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，財劃法是高度複雜的議題，民進黨團主張應再多開幾次公聽會，民進黨團不會提對案，在沒有充分溝通前，提案只是徒增困擾。

民進黨團今天在立法院舉行輿情回應記者會，針對藍白提案修財劃法做上述表示。

柯建銘表示，他擔任立法委員30年，沒看過財劃法修法成功過。立法院曾在2002年1月19日表決通過財劃法修正案，那是時任台北市長馬英九要求國民黨提出的版本，主張提高北、高兩市的統籌分配稅款，其他縣市調低，造成極大不公平，引發其他縣市不滿。

他說，游錫堃在同年2月1日出任行政院長後，於2月6日提出覆議案，2月19日在立法院會表決。當時立法院225位立委，反對覆議案獲得109票未過半（贊成103票），行政院通過該項覆議案，否決立法院通過的財劃法，回復原制。

柯建銘說，到了2008年馬英九擔任總統後，又提出財劃法修正案，因爭議太大，最後也無疾而終。

柯建銘指出，財劃法是一個高度複雜的議題，除了法本身，還有準則等要處理，民進黨團主張應多開幾次公聽會，各地方政府的財政局長要來，專家學者也要來參加，民進黨不會提對案，在沒有充分溝通之前，提案只是徒增困擾。

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柯建銘表示，藍白兩黨現在修法要讓中央能控制的預算少了新台幣6000億元，為的是破壞民進黨執政，民眾黨態度是什麼，對民眾黨主席柯文哲是一個很大的考驗，柯文哲要選總統，要站在國家高度看待此事，或許不想當選所以就隨便亂講話。

民進黨團書記長莊瑞雄表示，民進黨過去8年執政，一再挹注地方財政，金額高達3400億元，地方政府收支賸餘也增加400億元，為的就是縮小直轄市及非直轄市的財政分配落差。修法需要各縣市坐下來討論，六都跟非六都本來就差距很大，站在政府角度，是要平衡城鄉差距，現在要一次就過大家都心服，沒有太多人會相信。（編輯：翟思嘉）1130603