馬英九維安規格 馬辦：蔡英文曾主動釋善意

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（中央社記者王承中台北27日電）馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，前總統蔡英文曾主動釋出善意，指示警政署至少8人保護前總統馬英九安全。但馬習二會後，綠營對馬英九發動攻擊，蔡英文也挺不住，這樣的善意就嘎然而止，後續的溝通回應，跟過去完全不同。

馬英九在520起終止卸任總統禮遇，馬後續的警衛安全任務，轉由警政署派遣執行。最後確認申請8人，採輪班制，馬英九若有公開行程，最多會有4名警察人員保護。

馬英九基金會執行長蕭旭岑今天接受廣播「千秋萬事」專訪時表示，馬英九的禮遇期間絕對依法且尊重規定，也支持相關禮遇終止後，就回歸平民身分。

但蕭旭岑指出，很意外的是，馬英九4月到中國大陸會見中共國家主席習近平，習近平也釋出很大的善意，台灣內部一度認為兩岸要春暖花開，民進黨卻對馬英九發動史無前例的攻擊，還有網友要集結去馬英九家嗆聲，讓幕僚看了很憂心，所以他才會公開呼籲總統賴清德要約束民進黨內的極端力量。

蕭旭岑表示，馬英九去見習近平，為台海降低緊張，是否接受是一回事，但賴總統不應縱容綠色政客、側翼攻擊馬英九，因為仇恨是會累積的。在最近中共發動軍演、藝人表態問題、立法院修法從程序問題變成反中情緒，這樣的氣氛下，所有主張兩岸交流的人，都會被視為中共同路人。

蕭旭岑指出，蔡英文曾在今年大選後，主動對馬英九釋出善意，認為卸任總統的安危非常重要，即使沒有禮遇，也應該要有維安保護，指示警政署主動跟馬辦聯繫開會，希望維持馬英九的安全，維安人員至少要有8人，這數字是蔡英文講的。

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蕭旭岑表示，但在馬習二會後，綠色政客對馬英九發動攻擊，他認為蔡英文也挺不住了，這樣的善意就嘎然而止，雖馬辦後來也有申請維安，後續的溝通跟收到的回應，都跟過去完全不同。

蕭旭岑指出，今天不是說馬英九已經卸任8年，還要使用國家資源，只是要呼籲民進黨，不要讓側翼、極端力量去攻擊卸任總統。卸任總統的安危是台灣社會共同的責任，不管是什麼政治立場，即使有人非常不喜歡馬英九，有理性的人都知道，若馬英九的安全受到威脅，對台灣社會是不利的。（編輯：翟思嘉）1130527