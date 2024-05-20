前總統馬英九8年特勤禮遇屆滿 中興警衛組解編

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（中央社記者游凱翔台北20日電）前總統馬英九任期8年，依規定享有的8年特勤禮遇，今天屆滿正式結束，「中興警衛組」正式解編。國安局指出，相關人員歸建特勤中心，後續維安工作交由警政署負責。

依據卸任總統副總統禮遇條例規定，卸任總統享有5項禮遇措施，包括：邀請參加國家大典、按月致送25萬元禮遇金並隨同公教人員待遇調整、每年提供行政事務費用（前4年會按年遞減數額，但第5年之後不再遞減）、供應保健醫療、供應安全護衛8至12人（必要時得加派之）。

按規定，除受邀參加國家大典外，其餘4款禮遇的有效期間與其任職期間相同，未滿一年者以一年計。

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前總統馬英九8年任期內，其警衛室呼號為「中興警衛室」，卸任後調整為「中興警衛組」。馬英九105年5月20日卸任後，至今天已屆滿8年，特勤禮遇正式結束，中興警衛組正式解編，相關特勤人員歸建國安局特勤中心，後續安維任務交由警政署負責。

國安局接受中央社訪問回應，依「卸任總統副總統禮遇條例」，執行前總統馬英九安全維護工作，自105年5月20日起，至113年5月20日止任務結束；在與警政署完成任務交接後，全員歸建。（編輯：張均懋）1130520