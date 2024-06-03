藍白修財劃法 政院官員：中央挹注地方財源年年增

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（中央社記者葉素萍台北3日電）藍白聯手要修財劃法，被指發動地方包圍中央。政院官員今天說，近年中央對地方政府財源挹注年年增加，以2024年為例，統籌分配稅款有4043億元、一般補助款有2303億元，若加上各部會補助2600億元，今年總計8946億元，創新高。

行政院長卓榮泰今天被媒體詢問藍白聯手要修財劃法，被解讀是要發動地方包圍中央。

卓榮泰表示，他待過地方議會，很清楚地方政府心情及經營問題，不過中央和地方始終要保持合作關係，考量國民平等及地方均衡發展，2024年中央補助給地方統籌分配稅款新台幣4043億元、一般補助款2303億元，總共有6300多億元，除此之外還有前瞻基礎建設與長照經費補助等。

卓榮泰說，中央與地方一定要站在互相幫忙立場，而不是包圍，中央以全國角度來看，才能在具公平性、合理性及維護中央政府韌性等多重考慮下作最好財政規劃。

行政院官員進一步補充指出，近年來，中央對地方政府財源挹注年年增加，以2024年為例，統籌分配稅款有4043億元、一般補助款有2303億元，若加上各部會的計畫型補助2600億元，今年總計高達8946億元，創下新高。

根據主計總處統計，近年中央對地方政府財源挹注，2020年6617億元、2021年7120億元、2022年8383億元、2023年8412億元，至2024年8946億元，年年增高。

另據統計，蔡政府執政以來，統籌分配稅款從2016年的2705億元，增加至2024年的4043億元，增幅近5成；一般性補助款從2016年1611億元，增加至2024年的2303億元；各部會的計畫型補助從2016年1228億元，增至2024年的2600億元。（編輯：林興盟）1130603