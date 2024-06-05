立院財劃法公聽會 部分縣市籲擴大統籌分配款

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（中央社記者范正祥台北5日電）立法院財政委員會今天召開財劃法修正草案審查會和公聽會，部分縣市代表呼籲改善地方財政，擴大中央統籌分配稅款規模；新北市代表建議，原本中央與地方財政比例為60%比40%，但目前地方只有25%，希望中央能歸還消失的15%。

財政部長莊翠雲回應，財劃法修法涉及整個事權劃分、財政效益、國家建設、地方福祉，必須兼顧，今天聽到的各方意見都會記錄下來整體參考。

財劃法已逾25年未修，立法院財政委員會今天召開財劃法修正草案第1次初步審查會議和公聽會，各地方政府都派代表參加審查會議，提出財劃法修正意見。

嘉義市副市長林瑞彥指出，應提撥一定比例平均分配各地方政府、重新檢討收入支出（中央權責中央負擔）、一併檢討一般性補助款的分配、應給予省轄市額外比例加權、年度統籌款未分配數（含特別統籌）應全數再分配予地方。

新北市政府財政局長陳榮貴表示，精省前，中央跟地方總收入比重為60%比40%，目前是75%比25%，中央從地方拿走了全國總收入的15%，造成中央與地方收入垂直失衡，所以應先求有再求好，把精省後中央拿走的15%還給地方。

彰化縣政府財政處副處長蕭源廷說，財劃法長久未修，已造成中央集錢及「貧者愈貧、富者愈富」現象，加深各級與同級政府間垂直與水平不公平，尤其對於農業縣市更加明顯。支持擴大中央統籌分配稅款規模、一般性補助不低於修法前財源。

談及地方財政入不敷出，花蓮縣政府財政處長劉台文說，「我們後段班的等待太久了」，希望儘速完成財劃法修法，花蓮縣政府支持國民黨的財劃法版本。

連江縣政府財政稅務局長陳歲金說，連江縣是離島中的離島，希望能夠受到更多的關愛和支持，除了希望能夠增加統籌分配款，也希望在菸酒稅方面能夠適度考量修正。

另外，隨後登場的公聽會上，台北商業大學財政稅務系教授黃耀輝說，從大歷史看大數據，1999年修憲、精省、也修正了財劃法之後，中央集權也更集錢，精省後，中央淨收入占比由低於60%，暴增至約75%，25年來中央多拿了新台幣10兆元，地方財政惡化，入不敷出。他呼籲，財政「轉型正義」，盼中央把全部政府收入的15%還給地方。

政治大學財政學系教授陳國樑指出，當下中央地方財政收支劃分的失靈，主要原因是財劃法未伴隨地方行政架構的改弦更張而因應調整，他認為財政收支劃分法是地方制度法的財政面向，兩法應連動修法。

陳國樑說，不能只是一味地把「餅」做大；落實財政自主，必須認真嚴肅檢討地方自治事項，徹底檢討事權。

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台北大學公共行政暨政策學系教授呂育誠主張，統籌分配款應以協助縣市執行全國一致性政策的需求為主要制定考量，必須要有能力執行全國一致性政策；在取得統籌款同時，縣市應相對符合特定政策標準，如制定完整執行計畫，或達成特定績效目標。

呂育誠建議，也應建立協商制度，有一個公開透明的協商制度，比較能夠讓很多的事情攤開在全民的觀念之下，讓寶貴資源最合理運用。（編輯：黃國倫）1130605