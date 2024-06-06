吳思瑤：財劃法歧異大 將不推行政院版、民進黨團版

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（中央社記者賴于榛、林敬殷台北6日電）為強化行政立法溝通，行政院長卓榮泰今天晚間宴請民進黨立委。民進黨幹事長吳思瑤餐會後轉述，目前在野黨提提出逾20個財政收支劃分法修法版本，但無論財源跟分配方式歧異都很大，為避免粗糙修法，今天有共識不推行政院版或民進黨團版。

為增進行政立法溝通，卓榮泰分4梯次宴請民進黨立委，第2場餐敘在台大醫院國際會議中心舉行，邀集民進黨黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤，以及財政委員會、經濟委員會等民進黨立委出席，包含陳亭妃、邱議瑩、范雲、何欣純、李坤城、林楚茵、伍麗華、賴惠員、洪申翰、莊瑞雄、王世堅等人。

行政官員部分，除卓榮泰外，還有行政院副院長鄭麗君、行政院秘書長龔明鑫、行政院發言人陳世凱、經濟部長郭智輝、財政部長莊翠雲、農業部長陳駿季、國發會主委劉鏡清、金管會主委彭金隆、中央銀行總裁楊金龍，以及行政院主計總處主計長陳淑姿。

吳思瑤會後轉述，今天餐會討論重點包含行政院對國會職權修法提出覆議、財劃法，以及政府能源政策。覆議部分，吳思瑤說，卓榮泰重申，覆議是行政部門為秉持憲法精神，捍衛行政權必須做出的舉措，希望能獲得最好成果。

至於財劃法修法，吳思瑤表示，立法院目前有20多個版本，但歧異甚大，包含一、中央挹注地方財源從最低的增加新台幣330億元，到國民黨版本增加5777億元，差距高達17倍；二、修法不管水平分配、垂直分配都還非常複雜，有不同計算公式與切入重點；三、涉及中央、地方的財務分配，中央地方也未有共識；四、財政收支劃分法，有收入也有支出，如果要增加財源挹注，也該檢視地方自治事項是不是也要因應調整。

她說，財政是專業且攸關公平正義，財劃法不能倉促立法、不能為快而快、不能粗糙推動，經過務實分析，無法推出比現行財劃法更好作法，因此餐會中大家有共識，不會推出政院版本或是黨團版本的財劃法，未來也會團結作戰。（編輯：蘇龍麒）1130606